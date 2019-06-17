A + A -

مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"

في لبنان اليوم، للقوة عناوين ثلاثة: قوة الشراكة، وقوة القانون، وقوة الايمان.

بقوة الشراكة، ينتصر التفاهم بين اللبنانيين يوما بعد يوم، فيتجاوز المطبات، ويتخطى العثرات، ويقفز فوق الأفخاخ المنصوبة من أكثر من طرف، وفي أكثر من جهة. وفي هذا السياق، أتى اليوم لقاء الساعات الخمس وأكثر بين الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل، والذي يأتي استكمالا للقاء رئيس الحكومة برئيس الجمهورية في قصر بعبدا. وفي المعلومات أن الحريري وباسيل اللذين انتقلا معا بالسيارة من السراي الحكومي الى بيت الوسط، لتناول الغداء ومواصلة النقاش، خاضا حوارا شاملا طال كل الملفات، وكانت الاجواء ممتازة، والجو طبيعي وودي، وفق معلومات الـ OTV...

وبقوة القانون، تتواصل عملية حماية اليد العاملة اللبنانية، متجاوزة اتهامات العنصرية التي لا اساس لها، والتي انضم وزير العمل اليوم الى مطلقيها. وعلى جدول وزارة الاقتصاد والتجارة في الايام المقبلة مواعيد كثيرة في هذا المجال، وفق معلومات الـ OTV... وبقوة القانون ايضا تستمر مكافحة الفساد بأشكاله كافة، ومنها الفساد البيئي.

وفي هذا السياق، سجل اليوم نجاح وزير البيئة فادي جريصاتي ونائبي جزين زياد اسود وسليم خوري والنائب السابق امل ابو زيد والتيار الوطني الحر في جزين والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في وقف اعتداء العيشية البيئي، الذي لامس الفضيحة السياسية، الى جانب المجزرة البيئية...

أما قوة الايمان، فبها واجهت ميشال حجل بارادة وصلابة، ليخوض المواجهة معها شعب بكامله، لم يبخل عليها بأي شكل من أشكال الدعم، وأولها الصلاة. قبل أن يهزم المرض جسدها اليوم، من دون أن يتمكن من هزيمة الروح...



===========================

مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"

طهران مسؤولة عن أمن الخليج وعلى القوات الاميركية الرحيل.

هذا ما أعلنه الامين العام للمجلس الاعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني في دلالة على دقة الظرف الذي تمر به المنطقة.

وقالت طهران أيضا إنها ستتجاوز الحدود المتفق عليها دوليا لمخزونها من اليورانيوم..

ولقد بدأ عدد من الدول الاوروبية يعبر عن القلق من الإعلان الايراني عن مضاعفة تخصيب اليورانيوم أكثر من ثلاث مرات بعد عشرة أيام..

ويترافق ذلك مع سعي واشنطن لتأمين حشد دولي ضد إيران لحماية السفن في مضيق هرمز.

محليا برز اليوم لقاء الرئيس سعد الحريري مع الوزير جبران باسيل ولم يعلن بعده عن أية نتائج أو أجواء عشية انعقاد مجلس الوزراء..

وينتظر ان تنطلق الحكومة في عملية التعيينات الادارية في وقت تنهي لجنة المال النيابية درس وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة..

وتردد أن الرئيس بري قد يدعو الى جلسة للهيئة العامة للبرلمان يوم الاثنين المقبل لمناقشة وإقرار الموازنة..

وفيما تستمر المناورات العسكرية الاسرائيلية من الجولان المحتل الى مزارع شبعا، سألت أوساط سياسية عن سبب عدم مجيء الدبلوماسي الاميركي ديفيد ساترفيلد الى بيروت، بعدما كان بدأ جولات مكوكية بينها وبين تل أبيب بشأن ترسيم الحدود البحرية وحسم قضية كميات الغاز..

إذن التهديدات الاميركية-الايرانية متواصلة وواشنطن تحشد دبلوماسيا وطهران تحذر عسكريا.



====================

مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ان بي ان"

ورشة أرقام الموازنة مستمرة في لجنة المال تلاقيها جلسة تشريعية، بدأ الإعداد لها قبل نهاية الشهر الجاري وهي كانت مدار بحث خلال إجتماع هيئة مكتب المجلس برئاسة الرئيس نبيه بري لوضع جدول أعمالها،الذي تضمن تسعة مشاريع وإقتراحات قوانين أبرزها الصرف وفق القاعدة الأثني عشرية.

الرئيس بري أمل أن تنتهي دراسة الموازنة مع بداية الشهر المقبل، معلنا رضاه وارتياحه لسير عمل لجنة المال والحضور النيابي الكثيف في جلساتها.

واليوم أنهت اللجنة الفصل الثالث من مشروع الموازنة بعدما أسقطت المادتين المتعلقتين بالرسوم على رخص السلاح والزجاج الداكن بعد السجال الذي لم يحجبه الـFume وما تلاه من مواقف لرئيس الحكومة سعد الحريري من السرايا وبعبدا، وعشية جلسة مجلس الوزراء غدا سجل لقاء جمع الحريري بالوزير جبران باسيل وكان خاليا من التصريح.

أمنيا لفت قائد الجيش العماد جوزف عون إلى أن المؤسسة العسكرية تتعامل مع عدو إرهابي غير تقليدي متخف بين الناس حيث التعقيدات كثيرة وغير واضحة.

وفي الإطار نفسه ألقت القوى الأمنية القبض على داعشي في جعبته بنك من الأعمال الإرهابية التي تستهدف دور العبادة.

وعلى خط العدو الإسرائيلي أكدت كتلة التنمية والتحرير في ذكرى إحتلال مزارع شبعا أن قضية تحرير المزارع وتلال كفرشوبا وبلدة الغجر والعلامات اللبنانية الحدودية ستبقى قضية الكتلة الأساسية وأولويات عملها البرلماني.

كما أكدت أنها ستبقى الضامنة والحامية لحقوق لبنان المائية.



=========================

مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"

فيما العالم ينتظر الامواج السياسية وغير السياسية المتلاطمة في الخليج، وقف الايراني على مشارف مضيق هرمز، راسما للمعادلات المشرفة على صورة ما ستؤول اليه التطورات..

طالما نفطنا يصدر من المضيق، فسيصدر نفط الآخرين، وطهران حريصة على امن هرمز بحسب رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري..

وبحسب حقها المنصوص عليه في الاتفاق النووي، أعلنت ايران عن اجراءات جديدة لتخفيض التزاماتها ببعض البنود ابتداء من زيادة احتياطاتها من اليورانيوم المخصب، أما اذا اراد الاوروبيون انقاذ الاتفاق النووي فعليهم تفعيل الآلية المالية مع طهران كما قال المستشار الخاص لرئيس البرلمان الإيراني حسين أمير عبد اللهيان للمنار..

ترسم ايران خطوطها الواضحة مستندة الى حقها والاتفاقية الدولية المبرمة معها، غير آبهة بضجيج المكابرين من الاميركيين واتباعهم الذين ضيقوا على انفسهم الوقت والخيارات، فيما ارتفع الصوت الاوروبي اليوم بايجابية للمطالبة بالحفاظ على الاتفاق النووي خلافا للشغب الاميركي..

في لبنان تشعبت الاهتمامات على ابواب جلسة مجلس الوزراء، التي ينتظر ان تفعل التواصل المباشر بين الافرقاء الحكوميين بعد طول مناكفات، فيما بقيت العين على لجنة المال التي وصلت بتشريح الموازنة الى الاهم من بنودها، ضريبة الاثنين في المئة على المواد المستوردة، وهي التي يرفضها حزب الله رفضا قاطعا معتبرا انها وجه آخر من الضريبة على القيمة المضافة، والتي تطال الفئات الفقيرة والمتوسطة..

وفيما متوسط التقديرات ان نقاش لجنة المال لن يطول،حددت هيئة مكتب المجلس النيابي نهاية الشهر الحالي موعدا لجلسة تشريعية..

في مواعيد الموفدين تأخر الاميركي، وحضر الروسي موفدا رئاسيا بجدول اعمال يصيب صميم الازمة، النازحون السوريون والمبادرة الروسية لاعادتهم..



==========================

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المستقبل"

غدا تدب الحياة من جديد في شرايين مجلس الوزراء،الذي يلتئم في السراي الكبير لمناقشة جدول اعمال من مئة بند، وعشية الجلسة نشطت الحركة السياسية، وفي هذا الاطار سجل استقبال رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، كذلك انعقدت هيئة مكتب مجلس النواب الذي قررت عقد جلسة تشريعية آخر الشهر الحالي.

وفيما سجل اجتماع في وزارة الداخلية بين الوزيرة ريا الحسن ووزير الدفاع الياس بو صعب لمزيد من التنسيق، كشفت قوى الامن الداخلي عن عملية نوعية لشعبة المعلومات اسفرت عن توقيف داعشيا كان يعد لاستهداف احدى الكنائس او الحسينيات بالإضافة الى شخص آخر قام بتجنيده.

امنيا اوقفت مخابرات الجيش اللبناني الاخوين زعيتر اللذين اطلقا النار امس على مطعم "الاغا" في الضاحية الجنوبية، كذلك اوقفت شعبة المعلومات في منطقة الجناح مطلق النار في احد الملاهي الليلية في الكسليك ليلة الاربعاء- الخميس الماضي.



=======================

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"

" جرى التصويت على اسقاط المادتين 61 و62 المتعلقتين بالرسوم على الزجاج الداكن ورخص السلاح منعا لتعميم المسألة وتشريع ما لا يجب تشريعه " هنا ينتهي الخبر لتبدأ الفضيحة :

في " جمهورية الفوميه " لا هم للنواب الأكارم سوى الإمعان في رشوة أنصارهم وناخبيهم، وهل من رشوة " أليق " من رخصة " فوميه " أو رخصة حمل سلاح أو الرخصتان معا ؟

في "جمهورية الفوميه " صوت النواب على رفض فرض رسوم على الفوميه وعلى حمل السلاح، والسبب أنه لا يجوز تشريع ما لا يجب تشريعه

هل برأيكم الناس بلهاء؟ هل برأيكم أن سبب إسقاطكم للرسمين هو لعدم تشريع ما لا يجب تشريعه؟ إن عدم تشريع ما لا يجب تشريعه يكون بإلغاء رخص الفوميه ورخص حمل السلاح لا بإبقاهما ببلاش، فعند النواب الأكارم " كل شي بلاش كتر منو "، وها هم اليوم يتركون الفوميه ورخص حمل السلاح ببلاش " ليكتروا منه ". أيها النواب الأكارم ، هل تعتقدون أنكم مررتم فضيحتكم على الناس؟ أنتم بكل بساطة قررتم الإمعان في رشوة أنصاركم وناخبيكم من خلال الإبقاء على " جيش حملة الأسلحة المرخصة " ومواكب السيارات صاحبة الزجاج " المفيم " . لماذا لم تفرضوا الرسوم على الفوميه ورخص حمل السلاح ثم تلغونها عند إلغاء الرخص؟ لن تتجرأوا على فعل ذلك لأنكم تريدون أن تمعنوا في رشوة أنصاركم وببلاش . في " جمهورية الفوميه " لا أمل يرتجى من مجلس نواب لا يجتهد إلا في رشوة أنصاره وناخبيه، ولو على حساب سمعة البلد وسلامة أبنائه. حبذا لو يتم نشر لائحة النواب الذين صوتوا على إسقاط الرسوم على الفوميه ورخص السلاح، فبالتأكيد هذه اللائحة لن تكون " لائحة شرف ".

في مقابل " جمهورية الفوميه " السيئة الذكر، كان هناك خبران غير سيئين: القضاة علقوا إضرابهم وفي معلومات ال " ال بي سي آي " ان تعليق الإضراب جاء بعد اتصالات بعيدة من الأضواء رعاها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وتولاها القاضي جان فهد ... وأساتذة الجامعة اللبنانية سيعودون إلى التدريس ، اما المحك فيكون في جلسة مجلس الوزراء غدا، علما ان صواعق التفجير يفترض ان تكون قد فككت في لقاء راعيي التسوية الرئاسية الرئيس الحريري والوزير باسيل والذي امتد لخمس ساعات بين السرايا وبيت الوسط .



========================

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ام تي في"

التلاقي افضل التجافي حقيقة لا ينفك بطلا ثنائي التسوية يعودان اليها بل الواقع اليها بعد كل خصام وقد استنتجا مجددا وتكرارا في انتظار الاشتباك المقبل ان التلاقي على تواضع نتائجه يبقى اصح من التلاقي الممنوع.هذا ما يمكن استنباطه من اللقاء المارتوني بين الرجلين بعد تعطيل دام شهرا للالة الحكومية والثلاثاء يعاود مجلس الوزراء جلساته وقد اخلي جدول اعماله من بند التعيينات تحسبا للاسوأ، علما بأن التعطيل القاتل فاقم الاوضاع المطلبية التي بلغت حد الانفجار.

على خط وساطة ساترفيلد نقل عن الرئيس بري ان عودته تأجلت لانه لم يحقق جديدا عن مطالب لبنان بعد. في المقابل ينشغل الوسط الرسمي الثلاثاء بإستقبال وفد روسي وفيع للبحث في ملف النازحين السوريين وآخر مكون من لجنة الصداقة البرلمانية السعودية -اللبنانية في مجلس الشورى.

توازيا علق نادي القضاة اعتكافه مؤقتا بعد قرابة الشهرين من تعطيل المحاكم، واضعا الحكومة تحت اختبار صدقيتها في عدم المس بمكتسبات القضاة.

توازيا فقد اضراب اساتذة اللبنانية زخمة اثر الانقسام الذي تسلل الى صفوفه وصار التحدي الان ان يحافظ هذا الجسم على وحدته بدلا من الحقوق.

على خط الموازنة اشغل ما شي وقد صحلت لجنة المال "بون بوان" من الرئيس بري على العمل الجاد الذي تقوم به، الذي دعا الى جلسة تشريعية اواخر الشهر.

في الاثناء اجتماعات لجنة المال متواصلة ونجم المساء ضريبة الاثنين في المئة على المستوردات التي اذا شطبت طار رقم تخفيض عجز الموازنة الذي توصلت اليه الحكومة، فكيف تعوضه هي المتمسكة بالبحث السهل عن سبل التمويل.

من خارج السياق توفي الرئيس المصري السابق الاخواني محمد مرسي اثناء خضوعه للمحاكمة، وقد اعلنت الداخلية المصرية حال الاستنفار القسوى تحسبا لردات الفعل التي قد تحصل في الشارع.



=====================

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"

تسويق خلافات وتهويل وتصريحات على سطوح بيروت وترويج مع تعاط للمهدئات السياسية، واستنفار عصبيات واللجوء الى دار الفتوى في حرب الصلاحيات ثم: اجتماع في السرايا بين الحريري وباسيل ولما وجد الطرفان أن متانة العلاقة، تستدعي الانتقال الى بيت الوسط استكمل الرئيس والوزير اللقاء الذي لم يكن قد انتهى حتى حلول المساء.

أكثر من خمس ساعات والرجلان في عصف فكري عن الماضي، والمستقبل يتبادلان ملفات المرحلة، حيث لا خلاف ولا من يختلفون وهذا ما عززه كلام وزير الخارجية عندما قال: "إن البعض حاول افتعال مشكلة بيننا وبين الحريري ولكن ليس هناك مشكلة أصلا واللقاء اليوم محدد مسبقا وللبيان حرر وصدق". ويمكن وضعه في إطار وزير يزور رئيسه وإن كانت هناك اتفاقيات على جدول أعمال المرحلة، بموازنتها وتعيناتها واقتسام أسمائها فعند المصلحة يزول أي خلاف هذا إن وجد لكن النهار الذي أمضاه باسيل في ضيافة الحريري.

ستنشأ عنه ألف ليلة وليلة غدا، لاسيما أن جبران باسيل اسم يقع على فالق زلزالي.. وكما وصل فخامة عمه إلى لبنان بتسونامي.. فإنه يصطحب معه الأنواء السياسية أينما حل شمالا وجنوبا وبقاعا.. فيترك وراءه مخلفات من التصريحات التي تستدرج تبعات وساعات اللقاء الطويل، استفادت من إلغاء ديفيد ساترفليد زيارته لبيروت أو تأجيلها في الوقت الراهن.

تنحى ساترفيلد.. وسيحضر تباعا كل من موفد الرئيس الروسي ووفد سعودي قوامه أعضاء من مجلس الشورى في زيارة هي الأولى على هذا المستوى على أن الانهماك المحلي ومجد العمل أعطيا للجنة المال والموازنة التي تشبك الصباح بالمساء لتقليم أظافر الضرائب.. وتتدافع الأحزاب والتيارات لتسجيل النقاط وقال النائب حسن فضل الله للجديد إن ضريبة الاثنين في المئة هي أسوأ من الضريبة على القيمة المضافة وستطاول بصيغتها الحالية كل السلع وكل الناس ولن تحمي الصناعة المحلية.

ومن هنا بات على الأحزاب والتيارات أن تسجل خياراتها ومواقفها وبتسجيل نقطة اعلامية على الدولة والقضاء معا تمكنت قناة الجديد من "الضرب في الرمل" وتنتصر لرمال العيشية في جبل الريحان الجديد عاينت.. مصلحة الليطاني حركت.. والقضاء وضع يده والى القضاء المصري وقدره السياسي الذي سدل الستار اليوم على فصل من فصول الحقْبة الصعبة.. بإعلان وفاة الرئيس محمد مرسي في سجنه وهو الذي قضى ست سنوات في المعتقل السياسي مات مرسي.. الشخصية الإخوانية التي لم تكد تحكم حتى عاجلها العسكر نوبة قلبية انهت مسيرة مرة.. وليس امام المصريين سوى التشييع وسؤال الله الرحمة.. اما بقية الاسئلة فستبقى محجوبة.