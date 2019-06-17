القوى الامنية تلقي القبض على شخص رمى طفلا تحت جسر بلدة تفاحتا

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افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان السوري "ايمن خ" عثر على طفل حديث الولادة بصحة جيدة ملقى الى جانب جدار تحت جسر بلدة تفاحتا في منطقة الزهراني وقام بتسليمه الى احد علماء الدين في المنطقة الذي ابلغ بدوره القوى الأمنية.

وبناء على اشارة النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب اودع الطفل مستشفى علاء الدين في الصرفند، واقتيد السوري الذي عثر عليه الى فصيلة درك عدلون لأخذ افادته في هذه القضية. ومنذ بعض الوقت القي القبض على الشخص الذي رمى بالطفل بعد ان تم التعرف عليه من قبل القوى الامنية وهو الان موقوف في مخفر زفتا قضاء النبطية.