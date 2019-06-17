درغام: التفاهم قائم والمصلحة الوطنية هي الأساس

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أكد عضو "تكتل لبنان القوي" النائب أسعد درغام عبر شاشة الـ NBN أننا ومنذ أسبوعين نؤكد "أن التفاهم قائم والمصلحة الوطنية هي الأساس، والجهود في المرحلة الحالية سنتصب على تفعيل العمل الحكومي".

ـ الاختلاف والتباين في عدد من الملفات لا يعني الخلاف في السياسة، ومن الممكن التباين كل يوم حول العديد من الملفات.

ـ هناك دائما محاكمة على النوايا لجهة إتهام التيار الوطني الحر والوزير جبران باسيل بإقصاء الأفرقاء والاستئثار بالتعيينات، بالرغم من أن موضوع التعيينات لم يطرح بعد.

ـ نستغرب التعاطي السلبي من قبل القوات اللبنانية، المناطق مفتوحة للجميع، لم يتحدثوا عن الأبواب يوم تم استقبال أحمد الأسير في كسروان.

ـ هل يعقل أن يرحب بـ أحمد الأسير والوزير باسيل بحاجة لأبواب؟ وزراء القوات عندما يزرون عكار لا يتم توجيه دعوة حتى لنواب المنطقة، ولا يتم افتعال مشكل.

ـ ويليام طوق يمثل حالة شعبية وهو حصل على 4600 صوتا خلال الانتخابات الأخيرة، وبالتالي الموضوع سياسي وهناك قلق من التحالف السياسي الذي أعلن عنه الوزير باسيل. والقصة ليس قصة لافتات

ـ الزيارة لا تستدعي كل هذا الكم من البيانات التي تحدث عن اللافتات المرفوعة.

ـ تركيبة لبنان طائفية واللأسف منطق المحاصصة والتسويات هو القائم، وموقف التيار الوطني من ملف التعيينات واضح، نحن نطالب بتعيين الشخص المناسب في المكان المناسب ونحن لا نحتكر اطلاقا هذا الملف.

ـ طموحنا هو الدولة المدنية، ولكن على شرائكنا في الوطن ملاقاتنا الى منتصف الطريق، الجميع يريد المحاصصة الطائفية وهم ينادون بالعكس.

ـ احدى الملفات الخلافية هو ملف التعيينات في قوى الأمن الداخلي، إذ لم يصار الى إجراء التشكيلات الأمنية ضمن إطار قانوني، لم يتم إجراء مناقلات منذ العام 2004، المجالس التأديبية يجب أن تكون مستقلة وتؤمن العدالة.

- النزوح السوري في لبنان يشكل عامل ضغطٍ كبير على مختلف القطاعات، الأعباء تطال الجميع، وفي كل المناطق هناك انزعاج من المزاحمة في سوق العمل، لذلك نحن لا نقوم بأي مزايدات سياسية.

ـ لا حل بالنسبة للنازحيين سوى بالحوار مع سوريا.

ـ الأحادية غير موجودة وعلى وزير العمل وضع خطة لاعادة النازحيين السوريين وتنظيم عملهم في لبنان ضمن الأطر القانونية.

- المحلات غير الشرعية هي من مسؤولية وزير الاقتصاد، وبتعاون الوزارتين يمكن تحقيق الكثير، ليقدموا الخطة ونحن سنكون الى جانبهم.