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روي عيسى الخوري: ما حصل من إعتراضات و تشويش على زيارة الوزير باسيل إلى قضاء بشري عمل غير لائق و ليس من شيم أهالي بشري

17
JUNE
2019
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بيان صادر عن مكتب الشيخ روي عيسى الخوري:
بخصوص ما حصل من إعتراضات و تشويش على زيارة وزير الخارجية جبران باسيل إلى قضاء بشري هو عمل غير لائق و ليس من شيم أهالي بشري و منطقتها٠
يعرف عن تاريخ بشري وما زال أنه بالنسبة لأي زائر لها هي أم الغريب فكيف بالأحرى إذا كان الوزير جبران باسيل، إنه صديق عزيز لنا و نحن و إياه في تحالف سياسي قوي يجمع في طياته كثير ا من الفرقاء السياسيين ولا ننسى إنه ابن البترون الجارة العزيزة و كون والدته ابنة حدث الجبة في قضاء بشري،و قد ذكر أحد النواب المعارضين للزيارة بأن الوزير تعاطى مع المنطقة بإستعلاء و استكبار وعليه نوضح بأن بشري لا أحد و لن نسمح لأحد مهما علا شأنه بأن يتعاطى بإستعلاء و استكبار فكلام النائب الكريم مرفوض من اساسه و الوزير باسيل لم ولن يتصرف بهذه و خاصة في بشري كونه ابن المنطقة.
و للتذكير ايام الوجود السوري في لبنان لم يتعاطوا مع بشري بإستعلاء و استكبار رغم تصرفاتهم السيئة
لان بشري كانت وما زالت تتمتع بخصوصياتها و كل ذلك بفضل ربنا تعالى و جهود المرحوم عمي قبلان عيسى الخوري
و توضيحا لما قاله أحد نواب القوات بأن القضاء لنا كوننا ربحنا المقعدين النيابيين اقول له بأن بشري لم و لن تكن تاريخيا ملكا لأحد و حتى حاضرا و مستقبلا فهي ملك أهلها الكرام
فأنتم لديكم مؤيدين و صديقنا وليم طوق لديه أيضا و نحن لدينا مؤيدين وغيرنا من الفرقاء السياسيين لديهم مؤيديهم فان
قضاء بشري ليس لأحد صك ملكيته إلا لربنا تعالى....

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