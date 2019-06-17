جلسة مصارحة بين الحريري وباسيل..التفاهم الذي حصل قبل حوالي ثلاث سنوات قائم وسيستمر قوياً وفاعلاً

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صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس سعد الحريري :

التقى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اليوم رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل ، وعقد معه اجتماعاً مطولاً خصص لتقييم المرحلة الماضية ، في ضؤ ما شابها من سجالات ومواقف أرخت بنتائجها على الاستقرار السياسي .

كان الاجتماع مناسبة لحوار صريح ومسؤول تناول مختلف أوجه العلاقة وعناوين التباين في وجهات النظر . وكانت فرصة للتأكيد على تقديم المصلحة الوطنية على ما عداها من اعتبارات ، وعلى الأهمية التي توجبها مقتضيات المرحلة ، لتفعيل العمل الحكومي وتهيئة المناخات الملائمة لانجاز الموازنة واعداد العدة اللازمة لوضع البرنامج الاستثماري الحكومي والخطة الاقتصادية وقضايا النفايات والنزوح والمهجرين والتعيينات وكل الملفات المعيشية والملفات التي تعالج الهدر وتكافح الفساد وتؤدّي الى رفع انتاجية الحكومة والدولة بشكل عام لتكون على جدول أعمال المرحلة المقبلة .

وخلص الاجتماع في ضؤ ذلك الى ان التفاهم الذي حصل قبل حوالي ثلاث سنوات قائم وسيستمر قوياً وفاعلاً بعد جلسة المصارحة ، في اطار التعاون مع كافة المكونات الحكومية لتوفير عوامل الاستقرار المطلوب ، وتحقيق اعلى درجات التجانس في العمل الوزاري .