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في لبنان اليوم، للقّوة عناويُن ثلاثة: قّوُة الشراكة، وقّوة القانون، وقّوة الايمان

17
JUNE
2019
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في لبنان اليوم، للقّوة عناويُن ثلاثة: قّوُة الشراكة، وقّوة القانون، وقّوة الايمان.

بقّوة الشراكة، ينتصر التفاهم بين اللبنانيين يوماً بعد يوم، فيتجاوز الَمطّبات، ويتخّطى الَعثرات، ويقِفُز فوَق الأفخاخ المنصوبة من أكثر من طرف، وفي أكثر من جهة. وفي هذا السياق، أتى اليوم لقاُء الساعات الخمس وأكثر بين الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل، والذي يأتي استكمالاً للقاِء رئيس الحكومة برئيس الجمهورية في قصر بعبدا. وفي المعلومات أّن الحريري وباسيل اللذين انتقلا معاً بالسيارة من السراي الحكومي الى بيت الوسط، لتناُوِل الغداء ومواصلة النقاش، خاضا حواراً شاملاً طال كَل الملفات، وكانت الاجواء ممتازة، والجو طبيعي ووّدي، وفق معلومات الـ OTV...

وبقّوة القانون، َتتواصل عمليُة حماية اليد العاملة اللبنانية، متجاوزًة اتهامات العنصرية التي لا اساَس لها، والتي انضم وزيُر العمل اليوم الى ُمطلقيها. وعلى جدول وزارة الاقتصاد والتجارة في الايام المقبلة مواعيد كثيرة في هذا المجال، وفق معلومات الـ OTV... وبقّوة القانون ايضاً تستمر مكافحُة الفساد بأشكاله كافًة، ومنها الفساُد البيئي. وفي هذا السياق، سّجل اليوم نجاُح وزير البيئة فادي جريصاتي ونائَبْي جزين زياد اسود وسليم خوري والنائب السابق امل ابو زيد والتيار الوطني الحر في جزين والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في وقِف اعتداء العيشّية البيئي، الذي لاَمَس الفضيحة السياسية، الى جانب المجزرة البيئية...

أما قوُة الايمان، فِبها واجهت ميشال حجل بارادة وصلابة، ليخوَض المواجهة معها شعٌب بكامله، لم يبَخْل عليها بأي شكل من أشكال الدعم، وأوُلها الصلاة. قبل أن َيهِزَم المرض جسَدها اليوم، من دوِن أن يتمَّكَن من هزيمِة الروح...

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