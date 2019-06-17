living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لبنان يضيع فرصا ذهبية سياحية

17
JUNE
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قدمت لجنة السياحة في المجلس الإقتصادي والإجتماعي والتي يرأسها وديع كنعان إستطلاعاً اكاديمياً لغرفة شركات السياحة والسفر المصرية خلال ورشة العمل التي اقيمت الأربعاء ١٢ حزيران.


وأتت نتيجة التقرير أن لبنان يملك فرصاً ذهبية مع السوق المصري، وتكمن الفرص الذهبية في طبيعة نشاط السائح المصري اذ ان معدل إقامته يتراوح بين ٥ أيام على الأقل لغاية ١٥ يوماً ما يعتبر معدلاً مرتفعاً نسبياً مع معدل انفاق اقله ٢٠٠٠$ للفرد وصولاً لمعدل يتخطى ال٥٠٠٠$ خلال مدة الإقامة اذ انه يعتبر ان جودة الخدمات السياحية جيدة جداً.


ويعتبر السائح المصري ان الوقت الأنسب لزيارة لبنان هو فصل الشتاء أولاً وليس الصيف مما يدل ان السوق المصري هو مترقّب ان يحقق السياحة المستدامة اذ انه يغطي بقدومه فترة الLow-Season وبالتالي يحقق سياحة الأربع فصول، خصوصاً ان السائح المصري يأتي غالباً ضمن مجموعات عائلية تجذبه البيئة والطبيعة أولاً، ولو كانت البنى التحتية السياحية اللبنانية متطورة مع استحداث تأشيرات الجماعة Group Visa، لجذب لبنان مجموعات كبرى حققت هدفين: سياحة المجموعات، Tourisme de Masse بطريقة مستدامة.


وعندما تسأل عن مصدر المواد التسويقية التي تستخدمها الشركات المصرية لترويج لبنان يأتي الجواب: "مفيش".


مع الإشارة ان الشركات المصرية هي التي تبتكر المواد بذاتها لتسويق لبنان خصوصاً ان كل المتوفر اليوم بين أيديهم لا ينافس عالمياً بحسب رأيهم.


هذه الأجوبة الصريحة تضع الجهات المعنية أمام مسؤوليتها، لان المؤسسات السياحية التي تعاني منذ زمن مع استحقاقات تهدد وجودها، لم تعد تحتمل ان تضيع فرص ذهبية لأي سببٍ كان، ما يحتم ضرورة ان تتحد في استراتيجية وطنية تضمن ميزة تنافسية عالمية وبالتالي الازدهار سياحي.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout