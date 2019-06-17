لبنان يضيع فرصا ذهبية سياحية

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قدمت لجنة السياحة في المجلس الإقتصادي والإجتماعي والتي يرأسها وديع كنعان إستطلاعاً اكاديمياً لغرفة شركات السياحة والسفر المصرية خلال ورشة العمل التي اقيمت الأربعاء ١٢ حزيران.



وأتت نتيجة التقرير أن لبنان يملك فرصاً ذهبية مع السوق المصري، وتكمن الفرص الذهبية في طبيعة نشاط السائح المصري اذ ان معدل إقامته يتراوح بين ٥ أيام على الأقل لغاية ١٥ يوماً ما يعتبر معدلاً مرتفعاً نسبياً مع معدل انفاق اقله ٢٠٠٠$ للفرد وصولاً لمعدل يتخطى ال٥٠٠٠$ خلال مدة الإقامة اذ انه يعتبر ان جودة الخدمات السياحية جيدة جداً.



ويعتبر السائح المصري ان الوقت الأنسب لزيارة لبنان هو فصل الشتاء أولاً وليس الصيف مما يدل ان السوق المصري هو مترقّب ان يحقق السياحة المستدامة اذ انه يغطي بقدومه فترة الLow-Season وبالتالي يحقق سياحة الأربع فصول، خصوصاً ان السائح المصري يأتي غالباً ضمن مجموعات عائلية تجذبه البيئة والطبيعة أولاً، ولو كانت البنى التحتية السياحية اللبنانية متطورة مع استحداث تأشيرات الجماعة Group Visa، لجذب لبنان مجموعات كبرى حققت هدفين: سياحة المجموعات، Tourisme de Masse بطريقة مستدامة.



وعندما تسأل عن مصدر المواد التسويقية التي تستخدمها الشركات المصرية لترويج لبنان يأتي الجواب: "مفيش".



مع الإشارة ان الشركات المصرية هي التي تبتكر المواد بذاتها لتسويق لبنان خصوصاً ان كل المتوفر اليوم بين أيديهم لا ينافس عالمياً بحسب رأيهم.



هذه الأجوبة الصريحة تضع الجهات المعنية أمام مسؤوليتها، لان المؤسسات السياحية التي تعاني منذ زمن مع استحقاقات تهدد وجودها، لم تعد تحتمل ان تضيع فرص ذهبية لأي سببٍ كان، ما يحتم ضرورة ان تتحد في استراتيجية وطنية تضمن ميزة تنافسية عالمية وبالتالي الازدهار سياحي.