نداء من زوجة كارلوس غصن!

A + A -

وجّهت كارول غصن نداءً إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتدخل لدى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بهدف ضمان "محاكمة عادلة" لزوجها الرئيس السابق لمجموعتي "رينو" و"نيسان" المتّهم باختلاس أموال.

وأوضحت غصن الموجودة في نيويورك في مقابلة أجرتها معها قناة "بي بي سي" أنّ "قادة العالم يلتقون في قمة مجموعة العشرين في نهاية الشهر الجاري، أريد أن يتحدث الرئيس ترامب مع رئيس الوزراء آبي بشأن الشروط العادلة، شروط المحاكمة العادلة".

وتحمل كارول غصن الجنسيتين اللبنانية والأميركية وقد أمضت فترة طويلة من حياتها في الولايات المتحدة. وفي هذه المقابلة، بدت في بعض الأحيان على وشك البكاء عندما تحدثت عن مصير زوجها الذي لم تره منذ بداية نيسان.



وتريد كارول غصن أن يضغط ترامب على آبي، أثناء قمة مجموعة العشرين التي ستُعقد في اليابان بهدف السماح لها بـ"التحدث مع زوجها وأيضاً من أجل احترام قرينة براءته".