وزير البيئة يطلب الوقف الفوري لاستخراج الرمول والاتربة في العيشية

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وجّه وزير البيئة فادي جريصاتي كتاباً اليوم الى النائب العام البيئي في محافظة لبنان الجنوبي القاضي رهيف رمضان طلب في خلاله تكليف من يلزم بالوقف الفوري لكافة اعمال استخراج الرمول والاتربة في منطقة العيشية العقارية في جبل الريحان في قضاء جزين وختم جميع مواقع محافر الرمل والاتربة بالشمع الاحمر وإجراء المقتضى وفقاً للصلاحية والقوانين المرعية الاجراء.



وكانت شكوى وصلت الى وزارة البيئة من اتحاد بلديات جبل الريحان ومن مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تفيد عن وجود اعمال استخراج رمول وأتربة في منطقة جبل الريحان في قضاء جزين.