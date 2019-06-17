الغاء الاعفاءات لليخوت والمراكب الفاخرة ورفع الرسم على رخصة المقالع من 5 الى 50 مليون ليرة .. كنعان بعد لجنة المال: سندخل الى كل المحميات حتى لا تبقى هيئة او مؤسسة بلا رقابة او محاسبة

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عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لمتابعة درس واقرار بنود مشروع موازنة العام 2019 بحضور وزير المالية علي حسن خليل ووزير الدفاع الياس بو صعب ووزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس والنواب: نقولا نحاس، جورج عدوان، نزيه نجم، الان عون، علي بزي، ميشال ضاهر، فريد الخازن، جميل السيد، أنور جمعة، فريد البستاني، ابراهيم الموسوي، جهاد الصمد، سليم عون، هاني قبيسي، ديما جمالي، أيوب حميد، قاسم هاشم، محمد خواجة، حسن فضل الله، ياسين جابر، حكمت ديب، طارق المرعبي، سليم سعادة، نعمة افرام، جان طالوزيان، ادي ابي اللمع، فيصل الصايغ، هادي ابو الحسن، الياس حنكش، هنري شديد، بلال عبد الله، رولا الطبش، علي درويش، غازي زعيتر، فادي سعد، الوليد سكرية، علي فياض،روجيه عازار، سامي الجميل، علي عمار، أنور الخليل، أنيس نصار، علي فياض، شامل روكز ، ميشال معوض، أمين شري، سيزار ابي خليل، هنري حلو، طوني فرنجية، اسطفان الدويهي، ادي معلوف، بولا يعقوبيان، وهبي قاطيشا، هادي حبيش، اسامة سعد.

كما حضر مدير عام المالية الان بيفاني، مستشار وزيرة الداخلية والبلديات العميد فارس فارس، أمين سر مجلس الأمن المركزي بالوكالة العقيد سامي ناصيف، أمين السر الخاص بوزيرة الداخلية والبلديات الرائد ايمن مشموشي، مديرة المحاسبة في وزارة المالية رجاء الشريف.





وبعد الجلسة قال كنعان "الجلسة بدأت بالمادة 46 المتعلقة برسوم المطار والتي نوقشت بحضور وزير الأشغال، حيث تقترح الحكومة بهذه المادة الغاء اعفاء من الرسوم لشركة الميدل ايست يصل الى عشر سنوات. وبعد نقاش مستفيض لأكثر من ساعتين، اقترح الزميل جورج عدوان تخفيض الفترة الزمنية الى 5 سنوات. وانطلاقاً من أن الرسوم التي اضيفت الى الموازنة ستؤثر بدورها على الميدل ايست، اقرينا التخفيض الى 5 سنوات".

اضاف كنعان "كذلك، اقترح الزملاء النواب أن يتم الدخول الى حسابات كل الشركات والمؤسسات المختلطة والتدقيق بها، من مرفأ بيروت الى كل المؤسسات غير الخاضعة للرقابة، ليتم الاطلاع الكامل على وضعها المالي والمتابعة. وعلى الرغم من ان شركة الميدل ايست تعتبر شركة خاصة، الاّ أن المساهم الأكبر فيها هو مصرف لبنان، ما يعني ان أموالها عمومية. وهذا الاقتراح سيكون مدار نقاش".





وتابع " في ضوء النقاشات، وعدد النواب المشاركين في الجلسات، فالأكيد أننا لم نعد في مجرد لجنة مال، بل بتنا امام شبه هيئة عامة، والنقاشات التي تحصل مطولة وهادفة، وتشكّل نموذجاً عما يمكن ان نشهده في الهيئة العامة".





واشار كنعان الى ان "المادتين 61 و 62 المتعلقتين بالرسوم على الزجاج الداكن ورخص السلاح لغير السياسيين والشخصيات اسقطتا بالتصويت، منعاً لتعميم المسألة وتشريع ما لا يجب تشريعه، اضافة الى سبب دستوري يمكن بعدم منح صلاحية الاستثناء لوزارتي الدفاع والداخلية، لأن المجلس النيابي وحده من يقونن الرسم ويعفي منه".





واوضح كنعان انه "حصل نقاش مطوّل في المادة 63 المتعلقة بوضع رسم ال2% على استيراد البضائع، وقد علّقت المادة لجلسة بعد الظهر للاستماع الى وزير الاقتصاد، والهدف منها حماية الصناعة الوطنية، وتأمين موارد تصل الى 200 مليار حتى نهاية السنة، وحوالى ال500 مليار لمدة سنة، بحسب تقدير وزارة المالية"، وقال "هناك آراء متضاربة من الكتل السياسية، فبينما اقترح عدد من الزملاء النواب شطب المادة ومناقشتها باطار قانون اشمل يأخذ في الاعتبار الصناعة وغيرها من الأمور، فهناك من اقترح وضع لائحة بالبضائع المستوردة، لتحديد الكماليات من عدمها، ووضع رسم نوعي، سيصار الى الأخذ برأي وزير الاقتصاد وبتها في الجلسة المسائية".





واشار كنعان الى "تعديل رسم المغادرة عبر الحدود البرية لغير اللبنانيين، ورفعه من 5000 الى 10 آلاف ليرة".





وتابع كنعان "بالنسبة للمادتين 67 و68 المتعلقتين بوضع رسم بقيمة 5 مليون ليرة على المقالع، فقد حصل نقاش قارب الملف من زاوية ان هناك 30 مقلعاً مرخصاً من اصل 1200 مقلعاً في لبنان، والغالبية مخالفة، والهدر يقدّر على هذا الصعيد ب3 مليار دولار. وبما ان المادة 65 تقترح مسحاً ميدانياً يقوم به الجيش اللبناني بالتعاون مع البلديات، فقد جرى التصويت على رفع الرسم من 5 الى 50 مليون للاستحصال على رخصة مقلع، وهو دليل على أن لجنة المال تستعيض عن مواد ترى انها لا تؤمن الايرادات المطلوبة وتعقد حياة الناس والادارة المالية، في مقابل السعي لتأمين ايرادات اضافية".





ولفت كنعان الى ان "ايرادات كل هيئة من الهيئات التي لم تتخذ صفة المؤسسات العامة تصل الى 400 مليون دولار، وادارة هذه الأموال متروكة لها، وغير خاضعة للرقابة والمساءلة، ويجب ان لا تبقى بمثابة المحميات، اذ لا يجوز مطالبة المواطن والموظف قبل ان تقوم الدولة بعملها لضبط الهدر وتأمين الايرادات من أماكن أخرى تؤمن ايرادات مضاعفة".





وشرح كنعان ان اللجنة "اقرت زيادة الرسم على الطابع المالي للاستحصال على افادات من وزارة الخارجية من الف ليرة الى 5000 ليرة، وهو يؤمن مردوداً سنوياً يصل الى 6 مليار، كما الغت الاعفاء في المادة 69 لليخوت والمراكب الفاخرة".



وقال كنعان " انهينا في الجلسة الصباحية الفصل الثالث، وسننتقل في الجلسة المسائية الى الفصل الرابع والأخير الذي يبدا من المادة 70 وينتهي بالمادة 99، على ان نعالج في اقرب فرصة المواد العالقة. واذا سارت الأمور بالشكل المطلوب، سننتقل الأربعاء الى اعتمادات الوزارات، حيث يمكن التخفيض بما اسماه النواب بالمحميات".





وأكد كنعان "ان اللجنة تقوم بواجبها بشكل كامل، ولم تعد جلساتها لمجرد لجنة، بل للجان عديدة، في ضوء حضور لجان الادارة والعدل والدفاع والأشغال وغيرها في جلسة اليوم، لذلك اقدر النقاش الجدي والحيوية واهتمام الزملاء النواب، واتمنى على المعنيين بالسلطة التنفيذية التعاون على غرار تعاون وزير المال، تحت عنوان الاصلاح الفعلي والتخفيض الفعلي للعجز، لتحقيق ثقة اكبر من المؤسسات المالية اللبنانية والمجتمع الدولي، ليمكننا القول اننا نريد الخروج من الواقع المأزوم".





ورداً على سؤال عن موقف حزب الله من رسم ال2% على استيراد البضائع قال كنعان "هناك آراء متنوعة حوله، وما يطرحه الزملاء في حزب الله الى جانب نواب آخرين، هو وضع رسم نوعي. وانا لا اريد استباق الأمور طالما أن المادة لا تزال خاضعة للنقاش، ولاسيما أن هذه المادة تؤمن ما يصل الى 500 مليار ليرة ايرادات وتحمي الصناعة اللبنانية".





ورداً على سؤال "هل سئل وزير الاشغال عن مرفأ بيروت" اجاب كنعان " حصل نقاش مستفيض في الكثير من الأمور، علماً ان حضور الوزير كان للاستماع اليه في مسألة محددة هي الاعفاء للميديل ايست".