زكا زار باسيل: الفضل في إطلاقي للدولة اللبنانية القوية

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استقبل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل السيد نزار زكا بعد الافراج عنه في إيران.



وأعلن زكا بعد اللقاء انه روى لباسيل تجربته التي مر بها, مكررا شكره لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم على جهودهم ليعود الى أهله واحبائه في الوطن، كما شكر السفارة اللبنانية في إيران مؤكدا ان الفضل في اطلاقه "يعود للدولة اللبنانية التي أثبتت انها فعلا قوية وتحفظ حق كل لبناني"، متمنيا "ان يعود كل لبناني مظلوم الى بلده مهما كانت طائفته، فلبنان لجميع ابنائه دون تمييز".

وردا على سؤال عما اذا كان سيستقر في لبنان، قال زكا: "المهم ان اتخطى خوفي من السفر في الطائرة".

ولم ينف إمكان تأليف كتاب عن مرحلة اعتقاله لاحقا.

وهل صحيح انه رفض منحه الجنسية الاميركية خلال فترة اعتقاله، أجاب بأنه لا يحمل الا الجنسية اللبنانية وهو فخور بها.