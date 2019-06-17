أبو زيد: يجب ان نتمتع بالجرأة ورفع الصوت عالياً في موضوع النازحين ولسنا عنصريين

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شدد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية النائب السابق أمل ابو زيد في حديث لـقناة "او تي في" على "اننا لن نسمح بالتمادي بما يحصل في ملف جبل الريحان"، واصفاً ما يحصل في جبل الريحان من ممارسات بحق البيئة بـ "الجريمة التي يجب وقفها فوراً".

ولفت الى أن "حصلت بعض الاعمال في كرخا لتجميل مزار وكنيسة مار يوحنا لازالة بعض الصخور وتجميل المنطقة تم منعهم ! فكيف يتم الكيل بمكيالين في هذه المناطق؟"، مشيراً الى أن "اعمال الحفر في جبل الريحان هي تحايل على القانون ويجب ان تتوقف".

وأوضح أن "وزير البيئة فادي جريصاتي زار الجنوب وتحديداً جبل الريحان حيث اعلن عن وقف كل أعمال الحفريات والمرامل واعلن ان المنطقة بيئية بامتياز لا يجوز تخريب بيئتها".

وشدد على أن "يجب وضع معايير محددة للتعيينات والالتزام بها للسنوات المقبلة كي لا يتكرّر الخلاف في كل مرة يفتح فيها هذا الملف"، معتبراً أن "لوزير الخارجية اللبنانية الحق بابداء الرأي في ملف التعيينات ويجب ان يحصل الاتفاق على هذا الامر في جوّ من الهدوء لأن بلدنا قائم على التسويات".

ولفت الى أن "موقف التيار الوطني واضح في ملف التعيينات وهو أننا نريد ان يكون الشخص المناسب في المكان المناسب ونحن لا نحتكر اطلاقاً هذا الملف".

وأشار الى أن "يجب ان نتمتع بالجرأة ورفع الصوت عالياً في موضوع النازحين في لبنان ولسنا عنصريين"، معتبراً أن "هناك استغلال سياسي للوجود السوري في لبنان وعلينا رفع الصوت والقول: هناك اخطاء يجب تصحيحها".

وشدد على أنه "مع تنظيم العمالة السورية في لبنان وهذا الموضوع قد يسبب العديد من المشاكل في المجتمع في لبنان".