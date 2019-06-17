الرئيس عون : مصممون على المحافظة على الامن والاستقرار ليبقى لبنان قبلة انظار ابنائه

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الوزيران شهيب وابو فاعور نقلا رسالة الى الرئيس عون من جنبلاط

رئيس الجمهورية لوفد اتحاد الاندية اللبنانية السورية الاميركية: لبنان جاهز لمنح الجنسية لمن يرغب باستعادتها من ابنائه المتحدرين

السفير فوشيه في قصر بعبدا والرئيس عون تلقى دعوة للمشاركة في الذبيحة الالهية لمناسبة عيد القديس شربل

اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على "ان لبنان جاهز لمنح جنسيته لكل من يرغب باستعادتها من ابنائه المتحدرين كي تبقى شاهدة امام ابنائهم واحفادهم على جذورهم"، معتبرا ان لبنان بحاجة اليوم لدعم ابنائه في دول الانتشار ليتمكن من مواجهة الظروف والتحديات التي يمر بها على مختلف الاصعدة، وهو مصمم على المضي قدما في المحافظة على الامن والاستقرار ليبقى قبلة انظار مواطنيه في الداخل كما في دول الانتشار.

كلام الرئيس عون جاء في خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا رئيس اتحاد الاندية اللبنانية السورية الاميركية الدكتور البير جوهري على رأس وفد من اللبنانيين المتحدرين من اصل لبناني الذين يزورون لبنان للتعرف عليه.

في مستهل اللقاء، تحدث الدكتور جوهري فشكر للرئيس عون استضافته الوفد وقال:"كما وعدناكم منذ سنتين عندما احضرنا 127 اميركيا من اصل لبناني ليزوروا لبنان والاردن، ها نحن اليوم نعود وقد زدنا عدد المشاركين في رحلتنا ليصبح 168 فردا. اننا مسرورن جدا بالزيارة وبحفاوة الاستقبال التي لقيناها، والتي اكدت لنا ان محبتنا للبنان، رغم اننا من الاجيال الثالثة والرابعة وحتى الخامسة، لم تغادرنا يوما".

واشار الى ان الوفد جال في المناطق اللبنانية كافة وعلى مختلف آثارها، وبذل جهدا انسانيا، مشيرا الى ان الاتحاد دعم هذا العام جمعية جذور لبنان التي تعمل لاعادة التحريج، وقد ساهم في زرع حوالي مئة شجرة ارز. وقال:" نأمل ان نعود في غضون سنتين او ثلاثة اعوام وان نحضر معنا المزيد من الاميركيين"، لافتا الى ما يقوم به من اجل استعادة الجنسية للعديد من الاميركيين المتحدرين من اصل لبناني.

الرئيس عون

ورد الرئيس عون مرحبا باعضاء الوفد بوطنهم الام، متمنيا لهم اقامة طيبة في ربوعه. وقال:" انكم تشعرون بانتمائكم الى الولايات المتحدة التي اعطتكم هويتها وفرص الاقامة والعمل فيها وبناء المستقبل لكم ولابنائكم، وها انتم تقصدون لبنان اليوم للتعرف عليه وهو جاهز لمنح الجنسية لكل من يرغب باستعادتها من ابنائه المتحدرين كي تبقى شاهدة امام ابنائهم واحفادهم على جذورهم".

واضاف:" ان لبنان الجميل والغني باثاره وارثه الثقافي والحضاري، بحاجة لدعم ابنائه في دول الانتشار ليتمكن من مواجهة الظروف والتحديات التي يمر بها على مختلف الاصعدة، لافتا الى انه بات يتمتع اليوم بعدما تمكن من دحر الارهاب في الشمال وعلى الحدود الشرقية، باستتباب الامن فيه بشكل افضل مما يتمتع به العديد من الدول، ونحن مصممون على المضي قدما للمحافظة على الاستقرار فيه ليبقى قبلة انظار مواطنيه في الداخل كما في دول الانتشار".

الوزيران شهيب و ابو فاعور

الى ذلك، كانت للرئيس عون لقاءات سياسية وديبلوماسية وصحية.

في السياق السياسي، استقبل رئيس الجمهورية وزير التربية والتعليم العالي اكرم شهيب، ووزير الصناعة وائل ابو فاعور اللذين نقلا اليه رسالة من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب والوزير السابق وليد جنبلاط تناولت التطورات السياسية الاخيرة ومواضيع عامة.

السفير الفرنسي

ديبلوماسيا، استقبل الرئيس عون في حضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، سفير فرنسا في لبنان برونو فوشيه وعرض معه العلاقات اللبنانية-الفرنسية والتعاون بين البلدين ومرحلة ما بعد مؤتمر "سيدر" الذي خصص لدعم الاقتصاد اللبناني، ومؤتمر "روما 2" الذي تناول دعم المؤسسات العسكرية والامنية اللبنانية. وحضر اللقاء الملحق العسكري الفرنسي في بيروت الكولونيل فابريس شابيل FABRICE CHAPELLE والمستشار العسكري والامني للرئيس عون العميد بولس مطر.

الاباتي نعمة الله الهاشم

واستقبل الرئيس عون الرئيس العام للرهبانية المارونية اللبنانية الاباتي نعمة الله الهاشم ورئيس دير مار مارون عنايا الاباتي طنوس نعمة ومدير مكتبة جامعة الروح القدس الكسليك الاب جوزف مكرزل وتسلم منهم دعوة للمشاركة في الذبيحة الالهية التي ستقام يوم الاحد في 21 تموز المقبل بمناسبة عيد القديس شربل الساعة الحادية عشرة قبل الظهر في دير مار مارون عنايا، ويترأسها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي. كما تم في اللقاء عرض شؤون وطنية وروحية عامة.

المدعي العام المالي

والتقى الرئيس عون المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم وعرض معه عمل النيابة العامة المالية.

رئيس الجمعية اللبنانية لاطباء العين

وفي قصر بعبدا، رئيس الجمعية اللبنانية لاطباء العين الدكتور صلاح اللادقي مع وفد من الجمعية، شكر الرئيس عون على منح رعايته للمؤتمر العلمي الذي تقيمه الجمعية في فندق فينيسيا من 20 حزيران الجاري الى 22 منه. وتم خلال اللقاء التداول في شؤون اطباء العين وعملهم.