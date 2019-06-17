أبي رميا من فرنسا خلال تكريم الصحافي دانيال روندو: تمتلك محبة خاصة لدى الرئيس عون والشعب اللبناني

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شارك عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون ابي رميا في العشاء السنوي الذي نظمه "التيار الوطني في فرنسا-التجمع من أجل لبنان" في العاصمة الفرنسية باريس.

وقد تخلل العشاء تكريم الكاتب والصحافي “Daniel Rondeau” حيث كان فيه كلمة للنائب أبي رميا ذكر فيها بان المكرّم هو صديق قديم للبنان وقد عمل جاهدا للمساهمة في تحقيق الحرية والسيادة والاستقلال فيه وقال:"دانيال روندو ليس فقط صديق شخصي للرئيس العماد ميشال عون بل انه صديق شخصي للبنان"، واضاف "عندما إستقال بعض اللبنانين من مهامهم في تحرير بلدهم ومن اجل استرجاع سيادته واستقلاله وجدنا فرنسيون اوفياء لهذه القضية شكلوا نموذجا يمكن الاحتذاء به لمحبتهم للبنان، وعلى رأسهم دانيال روندو الذي آمن بان لبنان سيعود حرأً لا محالة".

وتابع أبي رميا: "دانيال روندو الذي الف كتاب “Chronique du Liban Rebelle” والذي ترجمه اللبنانيون ايام النضال وقاموا بتوزيعه، وهو شانه شان كثير من اللبنانين الذين منعوا من العودة الى لبنان بسبب نضالهم من اجل الحرية والسيادة والاستقلال".

وختم أبي رميا مهنئا الكاتب على انتخابه عضوا في الاكاديمية الفرنسية معتبرا انه مع إنتخاب روندو أصبح للبنان سفيرا في الاكاديمية الفرنسة وأن الرئيس عون الشعب البناني يمتلكان محبة خاصة له.

يذكر ان العشاء كان برعاية ومشاركة وزير البيئة اللبناني فادي جريصاتي، وضمّ حشد كبير من محازبي ومنسقي التيّار الوطنيّ الحرّ في أوروبا، بالاضافة الى ممثلين عن الاحزاب اللبنانية.