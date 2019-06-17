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ضابط لبناني يتفوق على طلَّاب أجانب في إيطاليا ويستحق تنويه وزير الدفاع الوطني

17
JUNE
2019
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في لفتة تقدير للتفوق والتميُّز، وإيمانًا منه بأن الطموح اللامحدود هو الوقود الذي يساعد الإنسان على سلوك طريق النجاح، وحرصًا منه على تشجيع التحصيل العلمي والإبداع ضمن  المؤسسة العسكرية، سُرَّ وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب باستقبال النقيب البحري إيلي الجبيلي في مكتبه في وزارة الدفاع ليسلِّمه درعًا تكريميَّة بعد إحرازه نتائج مشرِّفة جعلته يتفوق على زملائه من بين الطلاب الاجانب والمهندسين الإيطاليين في خلال متابعته دورة ماجستير في الجيوماتيكا البحرية في ايطاليا. 
 
كان جبيلي قد استحوذ على اهتمام وزير الدفاع في معرض اللقاء الذي جمعه سابقًا بالسفير الإيطالي في لبنان ماسيمو ماروتي حين أثنى هذا الأخير على تميُّز أحد ضباط القوات البحرية اللبنانية لتصنيفه الأول على صفه من بين التلامذة الاجانب والإيطاليين في جامعة جنوة الكبرى في إيطاليا. وبعد الاستفسار عن هوية هذا الضابط المتفوق، تبيَّن أنَّه النقيب البحري إيلي جبيلي، فاستحق تقدير الوزير بو صعب.
 
وتجدر الإشارة إلى أن هذا ليس النجاح الوحيد الذي حقَّقه النقيب جبيلي. فهو تفوق على دفعته في الكلية البحرية الفرنسية، وصُنِّف أوَّلًا على التلامذة البريطانيين والأجانب بعد حصوله على أعلى معدَّل في تاريخ مدرسة الهيدروغرافيا في البحرية الملكية البريطانية في جامعة بليموث. ثمَّ كلَّل سيرته الناجحة بتفوقه في "ماجستير في الجيوماتيكا البحرية"، وهو حاليًّا طالب دكتواره في مجال الجيوفيزياء في جامعة جنوة في إيطاليا. 
 
النقيب جبيلي وأمثاله هم قدوة للشباب الذين يجب أن يحتذى بهم في الإدارة العامة في لبنان.  إن وزارة الدفاع الوطني تعتز بقدراتهم وإنجازاتهم وتتمنى لهم الوصول إلى أعلى المراتب.
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