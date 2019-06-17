تعميم هامّ من رئيس الجامعة اللبنانية

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أصدر رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب تعميمًا خاصًّ باجراءات استكمال العام الجامعي (2018 - 2019)، وجاء في التعميم: "حرصاً على مصلحة طلاب الجامعة اللبنانية وحقهم في استكمال العام الجامعي 2018- 2019 ضمن أفضل الظروف المتاحة، يُطلب من كافة عمداء الوحدات ومدراء الفروع والمراكز العمل على توفير كافة التسهيلات الممكنة للأساتذة (ملاك ومتعاقدين بالتفرغ وبالساعة) ليتمكنوا من إنهاء برامج الفصل الثاني (مقررات التدريس والأنصبة) في أسرع وقت ممكن والتدريس يوم السبت في حال الضرورة واعتماد المداورة في حضور العاملين (ملاك، أجراء، متعاقدين ومدربين) يومي الجمعة والسبت".



كما طلب أيوب إيداع الإدارة المركزية - أمانة السر العامة - في مهلة أقصاها خمسة أيام من تاريخه جدولًا زمنيًّا يُبيّن الفترة المطلوبة لإنهاء الدروس ولإجراء الامتحانات لتتمكن رئاسة الجامعة من معالجة الثغرات إن وُجدت