توقيف مهرب دخان وتنباك في مجدل عنجر‎

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إنفاذاً لمقررات المجلس الأعلى للدفاع القاضية بضبط المعابر غير الشرعيّة ووقف التهريب، أوقفَت دوريّة تابعة للمديريّة العامّة لأمن الدولة في بلدة مجدل عنجر في البقاع اللبناني (خ. ي.) وضبطت كمّيّة كبيرة من الدخان والتنباك المهرّب في منزله وفي سيارة نوع رينو كونغو عائدة له تبيّن أنّها مرفوعة عن السير يستخدمها في بيع وتهريب الدخان والتنباك، إضافة إلى مسدّس حربي غير مرخّص.

بناءً لإشارة القضاء المختصّ، تمّ تسليم الدخان المهرّب إلى إدارة حصر التبغ والتنباك، وايداعه المحضر مختوماً مع الموقوف والسيّارة والمسدّس المضبوطين بواسطة مكتب مكافحة الجرائم الماليّة.