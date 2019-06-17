كمينٌ محكم في نهر الكلب.. أدى الى توقيف أحد أبرز مروجي المخدرات

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أصدرت المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامّة – بلاغاً جاء فيه: "ضمن إطار الحملة التي أطلقتها المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، بغية الحد من ظاهرة ترويج المخدرات، وبعد توافر معلومات لمكتب مكافحة المخدرات المركزي، قامت قوة من المجموعة ظهر تاريخ 15/6/2019 بنصب كمين محكم في منطقة نهر الكلب - جونية أسفر عن توقيف أبرز مروجي المخدرات، ويدعى:

- م. ف. (مواليد عام 1973، لبناني).

بجرم ترويج مخدرات على متن جيب نوع "تاهو".

وبتفتيشه عثر داخل سيارته على سلاح حربي نوع "كلاشنكوف" ومسدس حربي وطلقات لهما صالحة للاستعمال، وهواتف خليوية وبطاقات مصرفية متنوعة.

بتفتيش منزله في زوق مكايل جرى ضبط حوالي /150/ غ قائم من مادة الكوكايين داخل /4/ علب بلاستيكة وأدوات تستخدم لتعاطي مخدرات، ومصفاة وميزان حساس، وأكياس لتوضيب المخدرات.

أودع الموقوف والمضبوطات مكتب مكافحة المخدرات المركزي بناء على إشارة القضاء المختص".