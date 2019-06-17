عازار لصوت لبنان: نقاش الموازنة في لجنة المال اكثر من جدي ونهجنا لم ولن يتغيّر

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أكّد النائب روجيه عازار في مداخلة عبر اذاعة صوت لبنان أنّ نقاش الموازنة في لجنة المال والموازنة اكثر من جدي معتبرًا أنّ هذه اللجنة تشكل اليوم مختبرًا برلمانيًّا حقيقيًّا ولعلّها من المرّات القليلة التي تمارس فيها الرقابة البرلمانية بأبهى صورها.

عازار اقترح تفعيل دور الاسكان من خلال الضريبة على الإثنين في المئة على الاستيراد والتي لن تطاول المستهلك، لأنّ هذا الموضوع يحرّك العجلة الاقتصادية بشكل فعّال.

ولدى عن سؤاله عن ما يحكى عن ملف التعيينات قال إن التيار الوطني الحر هو أول من طالب بالشراكة الوطنية ونهجه لم ولن يتغيّر، متمنياً أن يوقف بعض الأفرقاء لعبة الحكم على النّوايا لأنّها لا تأتي بأي منفعة بل هي حجر عثرة بوجه الشراكة الوطنية والنهوض بلبنان