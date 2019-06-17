عودة الاونيفرسياد الجامعي اللبناني بعد غياب 14 سنة

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بحضور ممثل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، النائب ادي معلوف ورئيس الاتحاد الرياضي اللبناني للجامعات المحامي نصري لحود، اختتم الاتحاد الرياضي اللبناني للجامعات موسم 2018-2019 بتنظيم الاونيفرسياد الجامعي اللبناني الغائب منذ العام 2005 بمشاركة 800 طالب من 15 جامعة لبنانية تنافسوا في ألعاب كرة السلّة، الكرة الطائرة، كرة القدم للصالات، كرة القدم المصغّرة، كرة اليد، كرة الطاولة، التنس، السباحة والشطرنج في لقاء جامع لطلاّب لبنان لترسيخ عرى الاخوة والصداقة والتفاهم والمحبة.

واستضافت الجامعة الأميركية في بيروت معظم المسابقات نهار السبت 15 حزيران فيما استقبلت الجامعة العربية في بيروت منافسات لعبة كرة القدم المصغّرة للرجال، واستضافت جامعة القديس يوسف مسابقات كرة الطاولة للرجال والسيدات والجامعة الاميركية للعلوم والتكنولوجيا مسابقة الشطرنج واختتم المهرجان بحفل تسليم الجوائز مساء السبت 15 حزيران.