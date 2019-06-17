عناوين الصحف ليوم الاثنين 17 حزيران 2019

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الأخبار

خيارات أميركا في الخليج: التهويل أولاً

العدو يصرّ على فصل البحر عن البر

الضغط يهدد بفرط رابطة الأساتذة: إضراب «اللبنانية» (غير) مستمر!

الأميركيون يفارقون الإنكار: «أنصار الله» أسقطوا طائراتنا

البناء

واشنطن تفشل في تحقيق إجماع دولي تحت عنوان فصل أمن أسواق النفط عن الأزمة مع إيران

ساترفيلد يراوح مكانه مع سقوط مقايضة ترسيم الحدود بفتح ملف الصواريخ

سجالات متعدّدة الجبهات والمحاور... والمصارف تضع شروطاً للاكتتاب بـ«السندات المخفّضة»

الجمهورية

أسبوع تعيينات وصدامات ومصالحات

التهرب الضريبي: 5 مليارات دوالر

لا توقظوا الخيول النائمة َفنومها خفيف

بري .. تفكيك ألغام

اللواء

باسيل يُرهِق الساحة .. ولقاء قيد التحضير مع الحريري

وفد روسي في بيروت وساترفيلد يُرجئ عودته .. وتعليق إضراب الجامعة على زَغَل

الديار

الفساد الآفة التي أوصلت الدين العام إلى 86 ملياراً ... وهكذا تراكم منذ نهاية الحرب الأهلية

المسؤولية تتحملها كل الحكومات ولا حلول إلا بمحاربة الفساد

L'Orient-Le Jour

Pour la saison estivale de Djeddah, l’Arabie se rêve en destination touristique

The Daily Star

Hassan leads criticism of Bassil refugee remarks