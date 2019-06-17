أسرار الصحف ليوم الاثنين 17 حزيران 2019

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البناء

قالت مصادر خليجية إنّ هدف الكلام الصادر عن ولي العهد السعودي ومثله ما يصدر عن المسؤولين الأميركيين حول أمن أسواق النفط كقضية أمن وسلام دوليين هو تأمين مناخ يسمح بالفصل بين العقوبات الأميركية على إيران والأزمة التي تتهدّد مستوردات النفط العالمية إذا أقفلت إيران مضيق هرمز، بينما تتمسك إيران بدعم روسي صيني غير مباشر بمعادلة منع تصدير نفط الخليج إذا منعت إيران من تصدير نفطها ولو اختلفت أساليب المنع...

الجمهورية

لفتت أوساط سياسية الى وجود مرشح لأحد الأحزاب غير الحليفة إلى جانب أحد الوزراء في جولته على إحدى المناطق فيما المرشح الذي ينتمي إليه لم يكن موجوداً.

تلقى قطاع وظيفي لوما شديداً من مسؤول كبير حول إصراره على التصعيد بالتوازي مع إقرار الموازنة وأبلغ ممثلين عن القطاع قوله: «أكلتم البيضة والتقشيرة فماذا تريدون«.

لاحظت أوساط سياسية أن لقاء ولد بإصرار أحد الأحزاب وفي لحظة خلاف سياسي لم يبق منه شيء إلاّ وزيراً إلتحق بفريق سياسي بارز.

اللواء

مِن المتوقع الإعلان عن جبهة معارضة عريضة تضم مجموعات حزبية وسياسيين وهيئات من المجتمع المدني يكون عمادها حزب سياسي تاريخي، تعمل على إخراج الحراك السياسي من المراوحة الراهنة!