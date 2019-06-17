بوصعب: لا نغطي أي أحد ولن نقبل بأن تغطي أي جهة سياسية أي أحد

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أكد وزير الدفاع الوطني الياس بوصعب أمس، في حديث تلفزيوني «اننا نحن لا نغطي احداً ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس يقوم بعمله، وإذا اخطأ ستتم محاسبته، وهناك مكان يمكننا أن نشتكي عنده»، مشيراً إلى «اننا لا نغطي أي أحد ولن نقبل بأن تغطي أي جهة سياسية أي أحد»، مشدداً على «أننا لا نسمح لأنفسنا بأن نقول «بدنا راس» هذا الفرع بل علينا حماية كل القوى الأمنية والتعاون بين الأجهزة الأمنية سيكون في أفضل حالاته».

وعلى خط النازحين السوريين، بينما يصل إلى بيروت وفد روسي رفيع للبحث في موضوع النازحين السوريين والمبادرة الروسية لحل هذا الملف، نظم التيار الوطني الحر مؤتمراً للبلديات للبحث في ملف النزوح. واعتبر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل «أن كل من يتّهمنا بالعنصرية في موضوع عودة النازحين الى بلدهم هو مستفيد أو متآمر. واليوم هناك من يغطّي العودة لصالح الخارج». وقال: «تجربة النازح الفلسطيني لن تتكرر مع النازح السوري في لبنان. فمنذ 71 سنة اللاجئ الفلسطيني ينتظر العودة الى أرضه». واشار الى «ان البلديات تشكّل خط التماس الأول مع النازحين ولا نحرّض ضد أحد، بل نريد التفتيش عن حلول لهذه الأزمة، لأننا عجزنا عن إقناع الحكومة اللبنانية بتطبيق القانون»، وشدّد على «ان الصيف هو الوقت الأنسب لعودة النازحين الى سورية ومقاربتنا لهذا الموضوع إنسانية وأخوية ومنطلقنا وطني وليس طائفياً». وأضاف: «في أصغر مخيم تدهمه الأجهزة الأمنية تضبط قطع سلاح فأيّ تبرير لوجود السلاح في مخيمات النزوح؟»، مؤكداً أنه «لا يمكن لوزارة الداخلية أن تمنع رئيس بلدية من القيام بواجبه بتطبيق القانون في موضوع النزوح، وعلى الأجهزة الأمنية ان تواكب البلديات وفق ما يفرضه النظام العام». وسأل: «وفق أي معادلة يستأجر لبنان الكهرباء من سورية ويدفع ثمنها، لكنه لا يجوز له أن يتقاضى رسوم الكهرباء من النازحين السوريين؟».