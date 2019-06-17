بو صعب :لا عفو عام عن اي شخص تلطخت يده بدماء الجيش او المدنيين او قوى الامن

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بو صعب - "بالمباشر" OTV :

- نحن انسانيون ونحترم النازحين لكن لا يمكن ان نتوقف عن العمل بوجه الانهيار الذي نراه

- المبعوث الروسي سوف يتكلم بشأن الخطة الروسية من أجل اعادة النازحين السوريين الاسبوع المقبل

- وزير الدولة لشؤون النازحين وضع خطة وسيعرضها على طاولة مجلس الوزراء

- ملف العمالة السورية ليس طبيعياً في ظل البطالة اللبنانية الموجودة اليوم كيف يمكننا أن نقبل أن يبني النازح بيتاً نعم نريد أن نستقبلهم ولكن ليس على حساب القانون اللبناني

- الوزير باسيل رئيس أكبر تكتل نيابي ومن الطبيعي أن يتحدث بموضوع النازحيين السوريين

- هناك اجماع لبناني بنسبة 95% لإنهاء ملف النازحين السوريين ولدينا فوق المليون و700 الف نازح سوري في لبنان

- وضع ملف النازحين السوريين في صلب البيان الوزاري والجميع متفق على انهاء هذا الملف

- ملف النازحين السوريين ابتدأ منذ حكومة الرئيس سلام وكان الوزير باسيل يطالب بخطة منذ ذلك الوقت

- عما اذا كانوا يغطون القاضي بيتر جرمانوس : لا نغطي احدا واذا اخطأ اي شخص سيحاسب ولكن على الفرقاء الذين يشتكون ان يدركوا انهم لا يمكنهم ان يغطوا احد

- المحكمة العسكرية أعطت البراءة لزياد عيتاني وادانت الحاج واي احد لا يعجبه الحكم يمكنه استئناف الحكم ولكن لا يمكنهم مهاجمة المحكمة العسكرية

- بعهد فخامة الرئيس "ما بقا حدا يضغط على حدا "ومن اخطأ سيحاسب واذا لم يعجب القرار احد فليذهب لتمييزه او استئنافه لا بالهجوم عبر الاعلام

- كتر خير الله انو العملية كانت محدودة لكن الثمن كان غاليا ومن حق الشهداء ان نجري تحقيقا لمعرفة ما حصل و"يسمحولنا فيا اذا منزعجين"

- لا اشكك بفرع المعلومات ولا بغيره ولكن اطلعت على معطيات خطرة تقول بان مبسوط كلف باغتيال ابو هريرة وابو عبيدة وما الذي يمنع من تحقيق لكشف الحقيقة؟

- انا كوزير الدفاع لا يمكن ان اتخلى عن دماء العسكريين من الجيش و قوى الامن الداخلي

- الجيش الذي يضحي بالدم لا يبخل بالتضحية بـالموازنة وكنت مصراً خلال الجلسات على ان الجيش ضحى بأكثر مما هو متوقعاً ولكن لا يمكن ان نسمح بالمس في رواتب العسكريين

- احيي قائد الجيش جوزيف عون الذي لا يتخلى عن صلاحياته او عن حقوق الجيش اللبناني وهو يعرف متى يعمل من دون ان يتكلم

- تم الكشف عن الشخص الذي زود الارهابي مبسوط بالسلاح وقوى الامن قبضت على اكثر من شخص للتحقيق في هذا الموضوع

- لا اعرف لم فسر البعض ما قلته خطأ عند كلامي عن عدم التواصل بيني وبين الحريري بعيد حادثة طرابلس وانا بعثت له عبر الواتساب التسجيل بالفيديو لكن اي اجابة لم تردني منه

- لا عفو عام عن اي شخص تلطخت يده بدماء الجيش او المدنيين او قوى الامن

- نختلف حول 13 نقطة حدودية برية مع الاسرائيليين والـB1 في المياه الاقليمية اللبنانية

- عن ترسيم الحدود مع اسرائيل : مهمة ساترفيلد مكوكية والايام الاتية قد تظهر انفراجات بامور كنا مختلفين بشأنها ونحن لن نتنازل عن شبر من ارضنا والشروط لتي نضعها نحن تتم مراعاتها

- التدبير رقم 3 لا يناقش على طاولة مجلس الوزراء انما بين القوى الامنية والوزراء المعنيين والمجلس الاعلى للدفاع

- عن نقاشات الموازنة: اوجه تحية للنواب ولرئيس لجنة المال ابراهيم كنعان الذي يتيح لنا الفرصة لاعادة البحث وشرح وجهة نظرنا من مواضيع عدة بطريقة جدية

- تحدثنا عن التهرب الجمركي والاملاك البحرية والثغرات التي يمكن ان نستفيد منها في الموازنة قبل ان نذهب نحو "جيوب" العسكريين- استراتيجية الدفاع الوطني تحدث عنها الرئيس عون وهو يختار الوقت المناسب لطرحها وهذا الموضوع يترك له وهو لديه افكاراً جاهزة في هذا الاطار ونطمح لليوم الذي يكون فيه الجيش اللبناني هو الوحيد الذي يحمي البلد

- مضحك ما تقوله القوات بان علاقتها مع التيار جيدة لكن مع باسيل غير جيدة فكأن التيار يقول" علاقته منيحة مع القوات بس مش منيحة مع جعجع "وادعوهم لمراجعة خطابهم