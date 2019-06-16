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الوزير باسيل اصبح للاسف فتنة متنقلة ..ما هذه الهواية الهجينة؟

16
JUNE
2019
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الوزير باسيل اصبح للاسف فتنة متنقلة: اذا زار فَتَنَ، اذا صرح فَتَنَ، اذا غرد فَتَنْ... ما هذه الهواية الهجينة؟ لبنان بحاجة الى الاستقرار واللبنانيون لبعض الامل... فكفى عبثاً بلبنان من اجل المصالح الضيقة وكفى شعبوية".

لو كان هذا الكلام صادرا عن احد الحسابات الوهمية الكثيرة عبر تويتر، وغالبيتُها معروفةُ الاهواء السياسية، لكان الامر عاديا في سياق حملة التجريح المبرمجة بعناية، والشتائم المُجَدْولة بدقة ، بحق جبران باسيل.

اَما ان يَصدر كلام من هذا المستوى عن نائب، ففي الامر ما يدعو الى الاستغراب.

غير ان الرد المناسب لم يتأخر. فقد علق نائب الاشرفية العوني نقولا الصحناوي على كلام نائبِها القواتي عماد واكيم على الفور قائلا: "عزيزي عماد، إنّ استراتيحيّة الCharacter Assassination أصبحت مكشوفة، ففتّشوا عن غيرها".

وعلى هامش السجال ثمة من سأل: لماذا زار باسيل غالبية الاقضية اللبنانية، ولقي ترحيبا من الخصوم والمناصرين على السواء، ليستثنيَ نائبا بشري نفسَيْهِما من بين 128 نائبا يمثلون اللبنانيين في كل الاقضية؟ فيفتعلان اشكالا ثَبُتَ الا اساس له، بشهادة محافظ الشمال رمزي نهرا بالتحديد الذي اكد اخْذ الاذن اللازم لتحضير استقبالات باسيل ورفع اللافتات.

وفي كل الاحوال، وللتذكير، فقبل اعوام، دافعت النائب ستريدا جعجع بالذات عن حق الارهابي احمد الاسير في زيارة كفردبيان. فهل سألت يومها رأيَ نواب كسروان وبلدياتِها وفاعلياتِها؟ ام ان خطر باسيل على بشري، وفق منطق نائبَيها، هو اكبر من خطر الاسير يومَها على كسروان؟

"عزيزي عماد، بدل بذْل الجهد للتهجّم على جبران باسيل الذي يعمل ليل نهار على اعلاء شأن لبنان، وَفِّر طاقتك وحِثّ وزراءَ حزبك على العمل والإنجاز ضمن وزاراتهم بدل التلهّي بالتنظير". هكذا ختم نائب رئيس التيار للشؤون السياسية ردَه على واكيم، على امل ختْم مرحلة التوتير الذي لا طائل منه. فجبران باسيل زار بشري، وجميع المناطق مفتوحة امام الجميع، لأن مجتمعنا ينبذ الآحادية ويعشق التنوع ضمن الوحدة، وهو ما اكدته نتائج الانتخابات الاخيرة في بشري كما في جميع اقضية لبنان...

الوضع الاقليمي يغلي على نار المصالح الدولية، ولبنان غارق بالنازحين واللاجئين، والاقتصاد في وضع لا يُحسد عليه، وثمة من يجد وقتا لتمزيق لافتة، وزرْع الكلام البذيء على مواقع التواصل، فيما البعض الآخر يزايد بالحرص على البيئة لتقوم قيامتُه كلما اوقِفَت مخالفة، فيخلطَ الحابلَ بالنابل، ويبدأ قصفَه العشوائي عبر تويتر... ليضع بعضٌ ثالث كلَ شعاراته البيئية جانبا، فيزورْ المختارة ولا يطرحْ على اسيادها ايَ سؤال.

وبعيدا من كل هذا المشهد، ترقُب ٌ لجلسة مجلس الوزراء الثلاثاء، ولمواصلة لجنة المال والموازنة درْس الموازنة غدا، وللاطلالة المرتقبة لوزير الدفاع الوطني الياس بو صعب الليلة عبر الOTV ضمن برنامج "بالمباشر"، حيث سيتطرق بصراحة الى الملفات الاشكالية التي طُرحت اخيرا على غير صعيد.

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