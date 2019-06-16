ملكة بريطانيا: لبنان رمز للتنوع والتسامح والصمود

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نصر المجالي-

نصر المجالي: أكدت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية على أهمية لبنان كرمز للتنوّع والتسامح والصمود، وأعربت عن أملها أن تستمر الصداقة المتينة بين المملكة المتحدة ولبنان على الدوام.

ونقلت الأميرة البريطانية صوفي كونتيسة ويسيكس، وهي زوجة الأمير إدوارد النجل الثالث للملكة في ختام زيارتها للبنان، تحيات الملكة للشعب البريطاني خلال حفل أقيم بمناسبة عيد ميلاد جلالتها.

وألقت الكونتيسة صوفي كلمة باسم الملكة لمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها، جاء فيها: "يسرني أن تكون زوجة ابني معكم هذا المساء. تعلم بريطانيا أهمية لبنان كرمز للتنوّع والتسامح والصمود، وآمل ان تستمر الصداقة المتينة بين بلدينا لسنوات عديدة. أتوجّه، مع الأمير فيليب، بأحرّ التمنيات إلى الشعب اللبناني وجميع الحضور في حفل هذا المساء".

وقالت وزارة الخارجية البريطانية، إن الزيارة الرسمية الأولى التي قامت بها الأميرة صوفي إلى لبنان لشدّة التزامها بقضايا تمكين المرأة، ونشر ثقافة التسامح، والتصدّي لظاهرة العنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي في النزاعات.

ورافق الكونتيسة في زيارتها التي امتدت يومين الوزير البريطاني طارق أحمد لورد ويمبلدون وهو الممثل الخاص لرئيسة الوزراء بشأن منع العنف الجنسي في النزاعات، والمبعوث الخاص حول حرية الدين أو المعتقد.

مؤسسات خيرية

واضافت الوزارة أن الكونتيسة ويسيكس اطلعت عن كثب على الجهود التي تقوم بها المؤسسات الخيرية والمنظمات غير الحكومية في لبنان، دعماً لفئات المجتمع الأكثر ضعفاً، لا سيما النساء والأطفال منها.

وفي معرض زيارتها، التقت الأميرة صوفي مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، بحضور اللورد أحمد والسفير البريطاني في لبنان، كريس رامبلينغ، وتركّزت المباحثات على الصداقة العميقة والعلاقات الثنائية المتينة التي تربط لبنان والمملكة المتحدة.