living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

باسيل يزور مستشفى البترون:نشدد على استمرارية المستشفى وتقدمه ليكون علامة فارقة

16
JUNE
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-



 تفقد رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، مستشفى اميل البيطار في البترون، وزار الاقسام وتفقد اوضاع الموظفين والادارة، في حضور رئيس اتحاد بلديات البترون مارسيلينو الحرك، رئيس مجلس ادارة المستشفى الدكتور جورج رستم، رئيسة العناية التمريضية الأم كلود صايغ، نقيب عمال ومستخدمي المستشفى سعد باسيل، رئيس اللجنة الطبية جورج طنوس ورؤساء الأقسام والأطباء، منسق الدائرة في "التيار" طوني نصر، منسق القضاء في "التيار" نجم خطار ورؤساء بلديات ومخاتير وحشد من المناصرين.

وكانت كلمة لباسيل شدد فيها على "استمرارية مستشفى البترون ودعمه ليصبح بأعلى جاهزية ويقدم أفضل الخدمات لأبناء المنطقة".

وكانت كلمة لطنوس رحب فيها بباسيل والحضور، وقال: "هذا الصرح الصحي يحتاج منا ومنكم كل اهتمام وعناية، ولا يستحق ابدا أن يدخل غرفة العناية الفائقة. ندرك بأن زيارتكم وتشريفكم لنا لهو خير دليل إلى معرفتكم بما مر به المستشفى من سلبيات وإيجابيات. ونحن على ثقة بأنكم تحملون للمستقبل مشروعا إنقاذيا للمستشفى لأن بقاءه بإدارة القطاع العام حاجة ملحة لأبناء هذه المنطقة ساحلا ووسطا وجبلا".


وشدد على "استمرارية المستشفى وتقدمه ليكون علامة فارقة، وهو ربما المشروع الانمائي والخدماتي الأكثر إلحاحا لما فيه خير المنطقة وأبنائها، فضلا عن حماية حقوق عشرات العاملين فيه من إداريين وموظفين وممرضين".

وختم شاكرا "كل من سيساهم في تعزيزه ليكون على مستوى طموحات الأطباء، لأن الصحة تأتي أولا".

وطنية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout