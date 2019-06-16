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تفقد رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، مستشفى اميل البيطار في البترون، وزار الاقسام وتفقد اوضاع الموظفين والادارة، في حضور رئيس اتحاد بلديات البترون مارسيلينو الحرك، رئيس مجلس ادارة المستشفى الدكتور جورج رستم، رئيسة العناية التمريضية الأم كلود صايغ، نقيب عمال ومستخدمي المستشفى سعد باسيل، رئيس اللجنة الطبية جورج طنوس ورؤساء الأقسام والأطباء، منسق الدائرة في "التيار" طوني نصر، منسق القضاء في "التيار" نجم خطار ورؤساء بلديات ومخاتير وحشد من المناصرين.

وكانت كلمة لباسيل شدد فيها على "استمرارية مستشفى البترون ودعمه ليصبح بأعلى جاهزية ويقدم أفضل الخدمات لأبناء المنطقة".

وكانت كلمة لطنوس رحب فيها بباسيل والحضور، وقال: "هذا الصرح الصحي يحتاج منا ومنكم كل اهتمام وعناية، ولا يستحق ابدا أن يدخل غرفة العناية الفائقة. ندرك بأن زيارتكم وتشريفكم لنا لهو خير دليل إلى معرفتكم بما مر به المستشفى من سلبيات وإيجابيات. ونحن على ثقة بأنكم تحملون للمستقبل مشروعا إنقاذيا للمستشفى لأن بقاءه بإدارة القطاع العام حاجة ملحة لأبناء هذه المنطقة ساحلا ووسطا وجبلا".



وشدد على "استمرارية المستشفى وتقدمه ليكون علامة فارقة، وهو ربما المشروع الانمائي والخدماتي الأكثر إلحاحا لما فيه خير المنطقة وأبنائها، فضلا عن حماية حقوق عشرات العاملين فيه من إداريين وموظفين وممرضين".

وختم شاكرا "كل من سيساهم في تعزيزه ليكون على مستوى طموحات الأطباء، لأن الصحة تأتي أولا".