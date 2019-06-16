ابي رميا في عشاء "نادي الاتحاد الفغالي": الاكاديمية الوطنية للرياضة في طريقها الى الاقرار

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وجه عضو تكتل"لبنان القوي" النائب سيمون ابي رميا ممثلا بمدير مكتبه الاستاذ هاني عماد تحية من النروج لرئيس واعضاء الاتحاد الفغالي بمناسبة عشائه السنوي، مشيرا الى انه لم يتثنى له المشاركة لوجوده بزيارة برلمانية رسمية للاطلاع على التجربة النروجية الرائدة في مجال النفط والغاز والاستفادة منها في المجال التشريعي، لاسيما ان الامال المعقودة كبيرة على قطاع النفط والغاز في لبنان.

واشار ابي رميا الى ان مجال الرياضة ينقسم الى قسمين: قسم أول رياضي بدني بمعنى ال Athletic، وقسم ثان يتعلق بالتشريعات والأنظمة الرياضية. ومن هذا المنطلق، فإن لجنة الشباب والرياضة النيابية، وفي جلستها الأخيرة، أنهت دراسة إقتراح قانون كنت قد تقدمت به مع النائب إبراهيم كنعان يرمي الى إنشاء أول أكاديمية للرياضة في لبنان وهي "الاكاديمية الوطنية للرياضة" بهدف تخريج ابطال لبنانيين ولبنانيات في المجال الرياضي، وهو سلك طريقه الى الهيئة العامة لمجلس النواب تمهيدا لإقراره.

واكد ابي رميا، إنه سيكون دائما الى جانب نادي الاتحاد الفغالي، وداعما لكل نشاطاته بصفته رئيسا للجنة الشباب والرياضة النيابية، و نائب عن قضاء جبيل، واخيرا، لما لفغال واهلها من معزّة كبيرة.

وختم ابي رميا موجها تحية الى نادي الاتحاد الفغالي رئيسا واعضاء، متمنيا لهم دوام النجاح والتقدم