أبو زيد يسأل أي أدوار مطلوبة وأي أثمان مدفوعة لابقاء قنبلة النازحين السوريين؟

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غرّد النائب السابق أمل أبو زيد اليوم على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً " آثرنا دائماً الابتعاد عن السجالات حرصاً على الهدوء وعلى المصلحة الوطنية...ولكن أن ينبري أي طرف للرد كل مرة يدعو فيها التيار الوطني الحر لاعادة النازحين السوريين الى بلدهم فهذا يثير علامات استفهام كبيرة حول الأدوار المطلوبة من هذا الطرف أو ذاك والأثمان المدفوعة لابقاء هذه القنبلة الموقوتة داخل الاراضي اللبنانية؟!".

واضاف " إسمحوا لنا... إن مؤتمر البلديات ليس مؤتمراً عنصرياً وان مخاطبة رؤساء البلديات ليس فيها خلط في المواقع، وكي لا تزيد الاحقاد ولا تصبح الدولة اللبنانية " دولة كل من إيدو إلو " المطلوب اليوم قبل الغد عودة النازحين وإنجاح المبادرة الروسية ".