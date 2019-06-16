living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تركتها أمها بعد 5 أشهر من ولادتها بدار للأيتام.. امرأة عمرها 80 عاماً تلتقي والدتها البالغة من العمر 103 بعد عقود من البحث

16
JUNE
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
عربي بوست - تركتها أمها بعد 5 أشهر من ولادتها بدار للأيتام.. امرأة عمرها 80 عاماً تلتقي والدتها البالغة من العمر 103 بعد عقود من البحث
 
بعد 60 عاماً من البحث وبعد أن قضت سنين عمرها الأولى في دار للأيتام وأصبح عمرها الآن 82 عاماً، تمكنت امرأة من لقاء والدتها البالغة من العمر 103 أعوام، حسب صحيفة thetimes.
 
كانت إيلين ماكين، التي نشأت بمركز للأيتام في دبلن عاصمة جمهورية أيرلندا، تبحث عن والدتها، إليزابيث، منذ أن كانت في التاسعة عشرة. سافرت إلى غلاسكو كبرى مدن أسكتلندا في الشهر الماضي (مايو/أيار 2019)، لمقابلتها ووصفتها بأنها «أجمل سيدة».
 
وتمكنت السيدة ماكين من تتبُّع والدتها بمساعدة أخصائي أنساب، قام بالاتصال بها بعد أن عرضت قصتها في الإذاعة الأيرلندية عام 2018. أجرت اختبار الحمض النووي، وقالت إن والدتها كانت تعيش في أسكتلندا.
 
وكان عمر الأم 22 عاماً عندما تنازلت عن ابنتها للتبني وهي في عمر 5 أشهر، فقد ولدتها في أغسطس/آب 1937. بدأت البحث عن والدتها وهي في عمر 17 عاماً.  ولكن بعد بحث دامَ 61 عاماً، فاجأت السيدة ماكين والدتها إليزابيث في أسكتلندا. وقالت: «بمجرد أن سمعت عن مكان إقامتها، قلت لنفسي: لن يمنعني أي شيء من محاولة رؤيتها».
 
سافرت ماكين لمقابلة والدتها في 11 أبريل/نيسان 2019، وصلت وهي تقرأ الصحيفة. تضيف ماكين أن والدتها كانت سعيدة ولم تترك يدها قط، «وأخبرتها بأننا من أيرلندا، فأجابت بأنها قد ولدتني في أيرلندا». بعد قضائها ثلاثة أيام مع والدتها، عادت السيدة ماكين إلى موطنها. ووصفت نفسها بأنها  أسعد إنسانة على قيد الحياة «كان لدينا ثلاثة أيام من السعادة الرائعة التي لم أحصل عليها من قبل»، حسب ما جاء في بي بي سي.
 
 
وكان الأطفال المولودون لآباء خارج نطاق الزوجية يتم أخذهم للتبني. وعندما كان عمر ماكين 5 أشهر تم نقلها إلى دار أيتام في كنيسة أيرلندا، التي عاشت فيها حتى بلغت 17 عاماً.
 
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout