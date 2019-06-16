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عربي بوست - تركتها أمها بعد 5 أشهر من ولادتها بدار للأيتام.. امرأة عمرها 80 عاماً تلتقي والدتها البالغة من العمر 103 بعد عقود من البحث

بعد 60 عاماً من البحث وبعد أن قضت سنين عمرها الأولى في دار للأيتام وأصبح عمرها الآن 82 عاماً، تمكنت امرأة من لقاء والدتها البالغة من العمر 103 أعوام، حسب صحيفة thetimes.

كانت إيلين ماكين، التي نشأت بمركز للأيتام في دبلن عاصمة جمهورية أيرلندا، تبحث عن والدتها، إليزابيث، منذ أن كانت في التاسعة عشرة. سافرت إلى غلاسكو كبرى مدن أسكتلندا في الشهر الماضي (مايو/أيار 2019)، لمقابلتها ووصفتها بأنها «أجمل سيدة».

وتمكنت السيدة ماكين من تتبُّع والدتها بمساعدة أخصائي أنساب، قام بالاتصال بها بعد أن عرضت قصتها في الإذاعة الأيرلندية عام 2018. أجرت اختبار الحمض النووي، وقالت إن والدتها كانت تعيش في أسكتلندا.

وكان عمر الأم 22 عاماً عندما تنازلت عن ابنتها للتبني وهي في عمر 5 أشهر، فقد ولدتها في أغسطس/آب 1937. بدأت البحث عن والدتها وهي في عمر 17 عاماً. ولكن بعد بحث دامَ 61 عاماً، فاجأت السيدة ماكين والدتها إليزابيث في أسكتلندا. وقالت: «بمجرد أن سمعت عن مكان إقامتها، قلت لنفسي: لن يمنعني أي شيء من محاولة رؤيتها».

سافرت ماكين لمقابلة والدتها في 11 أبريل/نيسان 2019، وصلت وهي تقرأ الصحيفة. تضيف ماكين أن والدتها كانت سعيدة ولم تترك يدها قط، «وأخبرتها بأننا من أيرلندا، فأجابت بأنها قد ولدتني في أيرلندا». بعد قضائها ثلاثة أيام مع والدتها، عادت السيدة ماكين إلى موطنها. ووصفت نفسها بأنها أسعد إنسانة على قيد الحياة «كان لدينا ثلاثة أيام من السعادة الرائعة التي لم أحصل عليها من قبل»، حسب ما جاء في بي بي سي.

وكان الأطفال المولودون لآباء خارج نطاق الزوجية يتم أخذهم للتبني. وعندما كان عمر ماكين 5 أشهر تم نقلها إلى دار أيتام في كنيسة أيرلندا، التي عاشت فيها حتى بلغت 17 عاماً.