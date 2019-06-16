living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

توقيف أحد أخطر تجار المخدرات في بياقوت وهذا ما ضبط معه

16
JUNE
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بيان، انه "ضمن إطار حماية المجتمع اللبناني من خطر المخدرات، واستكمالا لعمليات التوقيف السابقة التي نفذتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، والتي طالت عددا كبيرا من تجار المخدرات والمروجين، تابعت قطعات الشعبة عملياتها في البحث والتحري عن أحد أهم التجار، الذي ينشط في قضاء المتن، وهو: أ. أ. (مواليد عام ۱۹۹۱، سوري) وبنتيجة المتابعة الميدانية، تمكنت من تحديد الشقة المستخدمة كمستودع من قبله في بلدة بياقوت، حيث يقوم بتخزين المخدرات فيها ليُصار بعدها إلى توزيعها على المروجين".
 
واضافت: "على أثر ذلك، تم وضع الشقة المذكورة تحت المراقبة الدقيقة من قبل مجموعة خاصة من الشعبة. وبتاريخ 12/6/2019 نفذت دوريات الشعبة مداهمة للشقة، حيث تمكنت من توقيفه. كما ضبطت كمية كبيرة من المخدرات مفصلة على النحو الآتي: قطع كبيرة من مادة حشيشة وزنها حوالي /2390/غ، /13/ مظروفا من النايلون تحتوي على مادة الماريجوانا وزنها حوالي /40/ غ، /1100/ كبسولة بلاستيكية بداخلها مادة الـ"كوكاين نت"، زنة الكبسولة الواحدة /6/ غ، /108/ كبسولات بلاستيكية بداخلها مادة باز الكوكاين زنة الكبسولة الواحدة /6.5/ غ، /234/ كبسولة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين زنة الكبسولة /8.5/ غ، /4/ مظاريف من مادة الماريجوانا وزنتها حوالي /12/ غ، /487/ كبسولة بلاستيكية مغلفة بالنايلون الشفاف بداخلها مادة باز الكوكاين إضافةً إلى ضبط /8/ كبسولات بلاستيكية فارغة، وكمية من أكياس النايلون متوسطة الحجم تُستخدم في توضيب المخدرات، ومبلغ من المال وقدره /2948000/ ليرة لبنانية و /۳۰۷۲/ دولاراً أميركياً، وأوراق نقدية مزيفة بقيمة/350/ الف ليرة لبنانية، و/7/ هواتف خلوية، وسكين عدد /2/.
 
وتابعت: بالتاريخ ذاته، وفي محلة جل الديب، تمكنت دورية من الشعبة من توقيف أحد المروجين الذين يعملون لصالح أ. أ. المذكور، على متن سيارته نوع كيا لون اسود، ويدعى:
 
ح . خ (مواليد عام ۱۹۹۱، لبناني)، وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما، وأجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء".
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout