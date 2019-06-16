توقيف أحد أخطر تجار المخدرات في بياقوت وهذا ما ضبط معه

A + A -

اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بيان، انه "ضمن إطار حماية المجتمع اللبناني من خطر المخدرات، واستكمالا لعمليات التوقيف السابقة التي نفذتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، والتي طالت عددا كبيرا من تجار المخدرات والمروجين، تابعت قطعات الشعبة عملياتها في البحث والتحري عن أحد أهم التجار، الذي ينشط في قضاء المتن، وهو: أ. أ. (مواليد عام ۱۹۹۱، سوري) وبنتيجة المتابعة الميدانية، تمكنت من تحديد الشقة المستخدمة كمستودع من قبله في بلدة بياقوت، حيث يقوم بتخزين المخدرات فيها ليُصار بعدها إلى توزيعها على المروجين".

واضافت: "على أثر ذلك، تم وضع الشقة المذكورة تحت المراقبة الدقيقة من قبل مجموعة خاصة من الشعبة. وبتاريخ 12/6/2019 نفذت دوريات الشعبة مداهمة للشقة، حيث تمكنت من توقيفه. كما ضبطت كمية كبيرة من المخدرات مفصلة على النحو الآتي: قطع كبيرة من مادة حشيشة وزنها حوالي /2390/غ، /13/ مظروفا من النايلون تحتوي على مادة الماريجوانا وزنها حوالي /40/ غ، /1100/ كبسولة بلاستيكية بداخلها مادة الـ"كوكاين نت"، زنة الكبسولة الواحدة /6/ غ، /108/ كبسولات بلاستيكية بداخلها مادة باز الكوكاين زنة الكبسولة الواحدة /6.5/ غ، /234/ كبسولة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين زنة الكبسولة /8.5/ غ، /4/ مظاريف من مادة الماريجوانا وزنتها حوالي /12/ غ، /487/ كبسولة بلاستيكية مغلفة بالنايلون الشفاف بداخلها مادة باز الكوكاين إضافةً إلى ضبط /8/ كبسولات بلاستيكية فارغة، وكمية من أكياس النايلون متوسطة الحجم تُستخدم في توضيب المخدرات، ومبلغ من المال وقدره /2948000/ ليرة لبنانية و /۳۰۷۲/ دولاراً أميركياً، وأوراق نقدية مزيفة بقيمة/350/ الف ليرة لبنانية، و/7/ هواتف خلوية، وسكين عدد /2/.

وتابعت: بالتاريخ ذاته، وفي محلة جل الديب، تمكنت دورية من الشعبة من توقيف أحد المروجين الذين يعملون لصالح أ. أ. المذكور، على متن سيارته نوع كيا لون اسود، ويدعى:

ح . خ (مواليد عام ۱۹۹۱، لبناني)، وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما، وأجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء".