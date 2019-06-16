وهاب: "يا وليد بيك لو رمى أحد تيمور بوردة نعاقبه"

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بعد التغريدة الصباحية للنائب وليد جنبلاط، رد الوزير السابق وئام وهاب قائلا:

"ليست المشكلة في المرافقين يا وليد بك فهذا أمر يعالج المشكلة في قطاع الطرق الذين يستبيحون كرامات الناس ويظهرون بالسلاح عند أقل إشكال ويقطعون الطرق بالحجارة وبالنسبة لنا لو رمى أحد تيمور بوردة نعاقبه أما ما نطلبه منك فقط أن يتقبل الشباب الرأي الآخر هنا المشكلة. أما ثقافة إحترام الناس يا أستاذ وليد فلا أحد يستطيع مجاراتك فيها ولك في إحترام الناس صولات وجولات وفعلاً هي ثقافة وعندما تفتح مدرسة لتعلم الناس فيها هذه الثقافة سنرسل إليك آلاف التلامذة وليد بك هل أصبحت منقطعاً عن الواقع؟ ماذا يحصل معك ضع الأمور في نصابها"