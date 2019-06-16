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العشاء السنوي لهيئة الطوبوغرافيين في التيار

16
JUNE
2019
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اقامت هيئة الطوبوغرافيين عشائها السنوي في مطعم بيبلوس بالاس برعاية رئيس التيار الوطني الحر معالي وزير الخارجية المهندس جبران باسيل الذي مثله خلال العشاء منسق عام قطاع المهن البروفيسور مارون غبش وبحضور سعادة النائب الاستاذ روجيه عازر وسعادة مدير عام المؤسسة العامة للاسكان المهندس روني لحود ونقيب وسطاء التامين الاستاذ ايلي حنا ورئيس مصلحة المساحة المهندس سليم الخليل ورئيس الاتحاد العربي للمساحة الدكتور سركيس فدعوس كما النقباء السابقين وممثلي الاحزاب في النقابة اضافة الى رؤساء دوائر المساحة وجمع كبير من الطوبوغرافيين. 
 
رحب المنسق شادي حداد بالحضور متمنياً تعاون الجميع للتقدم شاكراً الجميع على ثقتهم وحضورهم في كل مناسبة وعند كل استحقاق الى جانب التيار الوطني الحر. ثم تكلم نقيب الطوبوغرافيين الاستاذ جهاد بطرس شارحا ما انجز من مشاريع وما هو قيد الانجاز على صعيد النقابة واعدا بالاستمرار في مسيرة الانجاز خاتما "وما في شي بيوقفنا".ثم كانت كلمة البروفيسور مارون غبش ممثلا راعي الحفل تطرق فيها الى مواضيع نقابية وسياسية. ثم كرم النقباء السابقون في النقابة من قبل هيئة الطوبوغرافيين كما كرم رئيس مصلحة المساحة المهندس سليم الخليل.
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