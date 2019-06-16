30 طلقة أفرغها “ببرودة أعصاب” في أحد ملاهي الكسليك

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دخل شاب منتصف مساء ليل الثلاثاء 11 حزيران أحد الملاهي الليالي في منطقة الكسليك حاملا رشاشا وأطلق نار على الدرج، ليكمل طريقه إلى داخل الملهى، بكل برودة أعصاب، بحسب ما بينت كاميرات المراقبة.

وبحسب مصادر أمنية يدعى الشاب (م. عبد الحق)، وأطلق 30 رصاصة، أفرغها في سقف الملهى وأرضيته ليروّع الساهرين. إبن تمنين التحتا، مواليد 1994، فعل فعلته هذه بسبب طرده من الملهى نفسه في وقت سابق نتيجة طرده من ملهاها بسبب أشكال حصل بينه وبين أحد الموظقين.

عبد الحق انتهى من إطلاق نار داخل الملهى ليخرج كأن شيئا لم يحصل، واقتصرت الأضرار على المديات دون خسائر في الأرواح. ويذكر أنه لم يلقى القبض على عبد الحق حتى الساعة.