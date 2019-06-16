اشكال بين نجل وهاب و "التقدمي"

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حصل إشكال بلدة دميت، بين حزب التوحيد العربي وعناصر من الحزب الاشتراكي وفيما اكد بيان «التوحيد» ان «أحد الأشخاص المحسوبين على الاشتراكي حاول اعتراض سيارة نجل الوزير وئام وهاب ولم يكن الوزير موجوداً... فحصل إشكال بين شاب كان مع بشار وئام وهاب وبين هذا الشخص وما هي إلا دقائق حتى خرج مسلحو الحزب الاشتراكي في أحد شوارع بلدة دميت وعمدوا إلى قطع الطريق بالحجارة، وعلى أثر الإشكال إنتشرت الحواجز المسلحة للحزب التقدمي الاشتراكي في بلدة دميت وأطلقوا النار فأصابوا سيارة المواطن توفيق العياش، أحد أعضاء حزب التوحيد العربي، وقد كشفت عليها الأجهزة الأمنية، وعلى الأثر تحرك بعض المشايخ ورئيس بلدية دميت وأنهوا الإشكال ولم يكن الأمر يستدعي هذه الأكاذيب وتكبير الأمور على غير حقيقتها»... في المقابل اكد «الحزب الاشتراكي» ان مرافقي وهاب تعرضوا بالاعتداء على احد المواطنين في البلدة واشار الى ان موكب وهاب خرج بمواكبة الجيش بعدما جرى توقيف احد مرافقيه...