عناوين الصحف ليوم الأحد 16 حزيران 2019

A + A -

الديار: ساتــرفيـلــد «مُستعجــل»... ولبــنان «مُرتــاب» من «الإغراءات» الأميركيّة «وعين» على المخيّمات

باسيل يُحرج الحريري بملف النزوح والمستقبل مُستاء

النهار: اختبار حاسم من الموازنة الى التعيينات

الحياة: باسيل: لن نسمح بالتهويل علينا والتجربة الفلسطينية لن تتكرر وجنبلاط يسأل: هل هو مؤتمر للبلديات أم مؤتمر العنصرية؟



الأنباء: 100 بند على طاولة الحكومة بعد غد ليست بينها «التعيينات»

باسيل: هناك مؤامرة لتوطين النازحين ومنظومة إعلامية ومالية تعمل على بقائهم



الوطن السورية: «النصرة» ترافق وتحمي إعلاميين أميركيين في «إدلب»! … الحربي يرد على اعتداءات «محردة» والجيش يخلي «تل ملح» و«الجبين» تكتيكياً

الشرق الأوسط: باسيل يقدم خطة لعودة النازحين السوريين و«الاشتراكي» يعدها «إعلان حرب عليهم»

في مؤتمر حول «أزمة النزوح ودور البلديات في حلها»