عناوين الصحف ليوم الأحد 16 حزيران 2019

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الديار: ساتــرفيـلــد «مُستعجــل»... ولبــنان «مُرتــاب» من «الإغراءات» الأميركيّة «وعين» على المخيّمات
باسيل يُحرج الحريري بملف النزوح والمستقبل مُستاء
النهار: اختبار حاسم من الموازنة الى التعيينات
الحياة: باسيل: لن نسمح بالتهويل علينا والتجربة الفلسطينية لن تتكرر وجنبلاط يسأل: هل هو مؤتمر للبلديات أم مؤتمر العنصرية؟
الأنباء: 100 بند على طاولة الحكومة بعد غد ليست بينها «التعيينات»
باسيل: هناك مؤامرة لتوطين النازحين ومنظومة إعلامية ومالية تعمل على بقائهم
الوطن السورية: «النصرة» ترافق وتحمي إعلاميين أميركيين في «إدلب»! … الحربي يرد على اعتداءات «محردة» والجيش يخلي «تل ملح» و«الجبين» تكتيكياً
الشرق الأوسط: باسيل يقدم خطة لعودة النازحين السوريين و«الاشتراكي» يعدها «إعلان حرب عليهم»
في مؤتمر حول «أزمة النزوح ودور البلديات في حلها»