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صفي الدين: أمريكا بالنسبة إلينا عدو خبيث

16
JUNE
2019
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رأى رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أن المواجهة مع أمريكا وحلفائها على مستوى المنطقة ليست سهلة، لا سيما وأن أمريكا تستخدم اليوم كل إمكاناتها وقدراتها وعملائها وضغوطاتها من أجل أن تسكت صوت المقاومة في لبنان، وتوقف هذا المدّ الثوري والجماهيري والمحقّ للجمهورية الإسلامية الإيرانية في وقوفها مع قضايا الحق في العالم كله، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

 

وشدد على ضرورة الوقوف بوجه كل ما تفعله أمريكا وترامب ومعهم آل سعود وكل هذه الأدوات الشرسة والخبيثة والوحشية والظالمة والعدوانية، لا سيما وأننا نعتمد على ربنا وشعبنا، وبالتالي كما صمدنا وانتصرنا في ما مضى، سنصمد وننتصر في هذه المواجهة بإذن الله تعالى.

 

وأكد صفي الدين أننا أمام تحديات كبيرة في لبنان وكل المنطقة ونعرف أن الذي يقود هذا العدوان على شعوب بلدنا وأمتنا ومنطقتنا، هو الولايات المتحدة الأمريكية، وعليه فإن صفقة القرن هذه ستحولها الشعوب المقاومة إلى صفعة القرن على الجبين الأسود للولايات المتحدة الأمريكية بإذن الله تعالى.

 

وأوضح أن ما يهمّنا هو أن يبقى بلدنا معافًا وسليمًا وقويًا وموحدًا وأن يتمكن اللبنانيون على مصائبهم من إنقاذ اقتصادهم وأوضاعهم الاجتماعية الحرجة والصعبة، ولكن هناك كلمة لا بد من التحدث بها في مثل هذه الظروف لأنها تنفع الآن وفي المستقبل، وهي أنه إذا كان هناك من يتوقع وينتظر من بعض اللبنانيين أن المتغيرات التي ستحصل في المنطقة جراء الهجمة الأمريكية الظالمة والشرسة والخبيثة ومعها آل سعود وإسرائيل على محور المقاومة سوف تنتج لهم نتائج يتخيلون أو يحلمون بها، فهم مخطئون من جديد.

 

وأضاف صفي الدين أننا نقول لكل هؤلاء الذين يتحدثون في مناسبة وغير مناسبة بأنه من لا يريد أن يكون معنا في هذه المواجهة فهو حر، ولكن نحن لا نفرض على أحد أن يكون معنا فيها، وبالتالي عليكم أن تعرفوا أن حزب الله لم يعتدِ على أمريكا، ولا على إسرائيل، ولا على السعودية، ولا على أحد إطلاقًا، وإنما نحن معتدىً علينا لأننا وقفنا لندافع عن شعبنا وقضايا أمتنا المحقّة، وعليه فإن العدو هو الذي يجب أن يُدان، وأمريكا كانت وستبقى في موقع العداوة لنا، وهي لم ولن تكون في يوم من الأيام دولة مطمئنة لنا في لبنان، ولذلك يجب أن يواجه العدو بأي وسيلة ممكنة.

 

وتابع  بالقول إن أمريكا بالنسبة إلينا عدو حقيقي وشرس وخبيث، فهي التي تريد أن تعطي القدس وفلسطين للصهاينة، وأن توطّن الفلسطينيين ولاحقًا السوريين هنا في لبنان، وأن تخرب هذه المنطقة وقد خربتها على مدى كل العقود الماضية بدعمها لحلفائها وحكام سيئين لم ترَ منهم شعوب المنطقة إلاّ الوبال والمصائب والخيبات، فأمريكا حيث ما حضرت هي شر وسيئة، وبالتالي يجب أن يواجه هذا الشر وأن تدفع هذه السيئة كما يجب أن تدفع.

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