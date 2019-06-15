جمعية خريجي كلية الحقوق في جامعة الحكمة : كل التوفيق للمطران بولس عبد الساتر رئيساً لأساقفة أبرشية بيروت

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بيان صادر عن جمعية خريجي كلية الحقوق في جامعة الحكمة لمناسبة انتخاب سيادة المطران بولس عبد الساتر رئيساً لأساقفة أبرشية بيروت المارونية:

من دواعي غبطتنا وسرورنا و اعتزازنا ان يكون انتخاب سيادة المطران بولس عبد الساتر رئيسا لأساقفة أبرشية بيروت المارونية ، تكملة لمسيرة اسلافه على كرسي بيروت للموارنة.

هذا الكرسي الذي يحمل في سجلاته العريقة و مواقفه الوطنية المشرفة أبهى معاني الوطنية و العنفوان.

يوم تتسلمون مقاليد الأبرشية يا سيادة المطران عبد الساتر سوف يكون يوم إكمال الأحلام الكبيرة التي تراودنا جميعاً، و تشدنا نحو متابعة تنفيذها.

نشعر بثقة بتسلمكم غاليات الأماني و الرعاية من السلف الصالح سيادة المطران بولس مطر و هو الباني الكبير الذي ملئ الأبرشية حضورا و أضاف على مؤسساتها بعداً وطنياً اطال الله بعمره.

طموحنا ان نكمل معكم بناء الانسان انطلاقاً من ابرشيتنا نحو الوطن بكامله.

نحن الى جانبكم ، خير خلف لخير سلف.

‎وفقكم الله في جميع مساعيكم .