وزير البيئة فادي جريصاتي في يوم عمل بيئي فرنسي

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في إتطار العمل لتدعيم السياسة البئية الوطنية شارك وزير البيئة فادي جريصاتي في نهار بئي علمي وعملي بامتياز.

شارك الوزير نهاره القطاع الخاص الذي عرض عليه طرق معالجة النفايات في قطاعات مختلفة، والدروس المستفادة في مختلف بلدان اوروبا على مدى اكثر من ثلاثون عاماً. استكمل الوزير لقاءه مع شبيبة التيار الوطني الحر في فرنسا من مهندسين وطلاب جامعات حيث عرضوا مسودة عمل لتحفيز القطاع العام والخاص في لبنان على تطبيق خطوات صديقة للبئية من فرز النفايات التقليل من استعمال اكياس البلاستيك، المبيدات الخ...أنهى الوزير نهاره بزيارة معامل فرز النفايات المنزلية وطرق معالجتها من تدوير، تخمير، طمر،... علماً ان التدوير في فرنسا لا يتخطى ٣٨٪؜ (المانيا اكثر من ٦٠٪؜، لبنان يقدر من٨-١٠٪؜) مم يحتم في استعمال مختلف طرق المعالجة وتحويل النفايات الى مادة أولية في انتاج الطاقة او المياه الساخنة تستعمل في تدفئة المدارس او المستشفيات.