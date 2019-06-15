living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصور - هيئة قضاء جبيل شاركت في جولة في اطار مشروع ترميم الكنائس التاريخية بمساعي الوزير باسيل من خلال هبة هنغارية

15
JUNE
2019
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
في اطار مشروع ترميم الكنائس التاريخية الذي بدأ حيز التتفيذ منذ حوالي سنة بمساعي الوزير جبران باسيل من خلال هبة هنغارية؛ نظمت جولة اليوم للقيمين على المشروع من جمعية طاقة الايمان LFE وجامعة الروح القدس الكسليك على الكنائس في منطقة جبيل والتي انتهى ترميمها مع إنجاز القسم الأول من المشروع. 
 
شاركت هيئة قضاء جبيل في الجولة التي بدأت من كنيسة ماريوحنا ومار تاودورس في إدّه حيث كان خوري رعية مارجرجس اده انطوان عطالله في استقبال الوفد الذي ضمّ رئيس جمعية LFE المحامي لوران عون ومدير المشروع الاستاذ المحاضر في جامعة الكسليك د. هاني قهوجي والمهندس فيكتور علم وحبيب فرح؛ ومنسق هيئة قضاء جبيل في التيار الوطني الحر أديب جبران وأيمن سمعان. 
 
شملت الجولة أيضًا كنيسة مار نقولا بحديدات وكنيسة مار تقلا شامات وكنيسة مار شربل معاد لتختتم في كنيسة مار تقلا شيخان.
إذًا اليوم انتهى الترميم في أربع كنائس في جبيل على ان يستكمل العمل في كنيسة مارشربل معاد إضافة الى دير القطين في صغار الى جانب سبع عشرة كنيسة يجري العمل على ترميمها.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout