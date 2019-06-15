بالصور - هيئة قضاء جبيل شاركت في جولة في اطار مشروع ترميم الكنائس التاريخية بمساعي الوزير باسيل من خلال هبة هنغارية

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في اطار مشروع ترميم الكنائس التاريخية الذي بدأ حيز التتفيذ منذ حوالي سنة بمساعي الوزير جبران باسيل من خلال هبة هنغارية؛ نظمت جولة اليوم للقيمين على المشروع من جمعية طاقة الايمان LFE وجامعة الروح القدس الكسليك على الكنائس في منطقة جبيل والتي انتهى ترميمها مع إنجاز القسم الأول من المشروع.

شاركت هيئة قضاء جبيل في الجولة التي بدأت من كنيسة ماريوحنا ومار تاودورس في إدّه حيث كان خوري رعية مارجرجس اده انطوان عطالله في استقبال الوفد الذي ضمّ رئيس جمعية LFE المحامي لوران عون ومدير المشروع الاستاذ المحاضر في جامعة الكسليك د. هاني قهوجي والمهندس فيكتور علم وحبيب فرح؛ ومنسق هيئة قضاء جبيل في التيار الوطني الحر أديب جبران وأيمن سمعان.

شملت الجولة أيضًا كنيسة مار نقولا بحديدات وكنيسة مار تقلا شامات وكنيسة مار شربل معاد لتختتم في كنيسة مار تقلا شيخان.

إذًا اليوم انتهى الترميم في أربع كنائس في جبيل على ان يستكمل العمل في كنيسة مارشربل معاد إضافة الى دير القطين في صغار الى جانب سبع عشرة كنيسة يجري العمل على ترميمها.