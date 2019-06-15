living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رابطة الأساتذة المتفرغين في ​الجامعة اللبنانية تعلن وقف الاضراب... مؤقتاً

15
JUNE
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعا استثنائيا في مقرها، برئاسة رئيسها الدكتور يوسف ضاهر وحضور الأعضاء، وأصدرت البيان الآتي:

"لن تكسروا إرادتنا ولن تسلبوا حقوقنا. تحيي الهيئة مواقف طلاب الجامعة اللبنانية الداعمة لجامعتهم وأساتذتها وتعتبر أن تحركهم هو من أبرز نتائج هذا التحرك للأساتذة وتعاهدهم البقاء الى جانبهم في كل مطالبهم المحقة وتدعوهم الى مزيد من التضامن في ما بينهم لأنهم الحصن الأقوى للدفاع عن بقاء الجامعة وتطورها. كما تحيي التفاف الأساتذة حول أداتهم النقابية بمختلف مكوناتها. إنَّ هذا التماسك والتضامن هو الذي حافظ على هذه الأداة النقابية قوية متماسكة وعالية الصوت، تدافع بشراسة عن الجامعة الوطنية وحقوق أهلها.

وفاء للوعد الذي قطعته للطلاب، بوضع مصلحتهم على رأس أولوياتها، تعلن الهيئة التنفيذية وقفا مؤقتا للإضراب من أجل استكمال العام الجامعي ابتداء من صباح الخميس 20/6/2019 واستمرار الإضراب لحينه.

تعلن الهيئة أن ما تم تحصيله من هذه السلطة من وعود غير كاف وغير مرض وخاصة لجهة حماية صندوق التعاضد وعدالة الرواتب (الثلاث درجات) وزيادة موازنة الجامعة، وأن ملفي التفرغ والدخول الى الملاك وضعا على نار حامية، وستواصل الهيئة النضال من أجل إيصالهما الى خواتيمهما المأمولة.

تستهجن الهيئة عناد هذه السلطة واستمرارها في إهمال الجامعة وأهلها وتهميشهم وتماديها في ضرب هذا الصرح الوطني الكبير الذي وجد بنضال وجهود الشعب اللبناني وأساتذة جامعته الوطنية وحركتها الطلابية.

من الآن وحتى مساء الأربعاء، تبقي الهيئة التنفيذية اجتماعاتها مفتوحة وتدعو الأساتذة الى البقاء في حالة التأهب لكافة أشكال التحرك التي ستقررها للمطالبة بتنفيذ الوعود واستكمال تحقيق المطالب.

تعلن الهيئة الاستمرار بالنضال من أجل الجامعة وأهلها ووضع خطة جديدة للتحرك، مع إمكانية العودة عن وقف الإضراب كخيار متاح، لاستكمال تحقيق كافة الأهداف".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout