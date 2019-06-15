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كلام نائبي بشري عن عدم الاستحصال على اذونات لتعليق لافتات ترحيب بالوزير باسيل في بشري غير صحيح... واليكم الاثبات!

15
JUNE
2019
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بعد صور بيان عن نائبي بشري عن عدم الاستحصال على اذونات لتعليق لافتات ترحيب بالوزير باسيل في بشري، تبين أن الامر غير صحيح، وفي التفاصيل فقد تبين أن الإطلاع سبق وقدم إلى إتحاد بلديات بشري من قبل محافظ لبنان الشمالي رمزي وأخذ العلم  بموافقته كما تظهر الصورة أعلاه 

 

وكان نائبي قضاء بشري  ستريدا جعجع و جوزف اسحاق أصدرا بياناً يتضمن الآتي: 

فوجئنا صباح اليوم بوضع اللافتات في بلدات عدة من دون الرجوع الى السلطات المحلية مثل بلدة حصرون وبلدة بزعون اللتين اضطر رئيسهما الى اعطاء التعليمات للشرطة المحلية بنزعها، أما في الديمان وقنيور وبعد التأكد أن قائمقام بشري لم تكن على علم بوضع اللافتات، قامت النائب ستريدا جعجع بالاتصال بمحافظ الشمال رمزي نهرا الذي لم يؤكد اعطاء اي ترخيص ووعدها بإزالتها فوراً".


 "ازاء هذا التمادي بمخالفة القوانين وتحدي اهلنا في قضاء الجبة نطلب منهم وكعادتهم ان يتحلوا بالشجاعة والرجولة والحكمة والا يقوموا بأي ردود فعل على التصرفات غير القانونية للوزير باسيل والتي ظهرت في أكثر من منطقة في لبنان".

"أما نحن من جانبنا فسنبقى متمسكين بالقوانين المرعية الإجراء وسيبقى قضاء بشري نموذجاً للجمهورية القوية

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