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ملف النزوح السوري مسألة سيادية تطرح إشكالية تنسيق الدولتين!

15
JUNE
2019
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د. وسام صعب - 

من الواضح أن ملف النازحين السوريين بات اليوم من أكثر القضايا والملفات سخونةً وتعقيداً على المستوى الداخلي بالنظر لما يختزنه هذا الملف من تداعيات على واقع المجتمع اللبناني ...

 

هذا وقد بدا واضحاً مدى الجهود المبذولة من قبل الدولة اللبنانية بمواجهة هذا الملف، بحيث جعلت منه أولى أولوياتها واهتماماتها وواحداً من أهم ملفاتها بمواجهة المجتمع الدولي على صعيد مقاربتها لهذا الملف الشائك والمعقّد مع أكثر من جهة ومنظمة دولية لتحصين موقف لبنان بهذا الخصوص، وبالتالي عدم ربط هذا الملف بالتسوية الشاملة داخل  سوريا  وإيجاد الآلية المناسبة التي تضمن تأمين عودة النازحين بصورة سريعة وآمنة بما يضمن إستقرار لبنان على المستوى الداخلي بوجه ما يخطط له من مشاريع  قد يكون أخطرها توطينهم حيث يتواجدون ...

 

فالكلام الذي قيل ويُقال اليوم عن هذه المسألة ومن أي جهة سياسية أتى، ليس عبثياً أو آتياً من الفراغ، إنما القصد من ورائه وضع الإصبع على الجرح والتحذير من مغبة خطر جدي يتعاظم بانعكاساته على واقع لبنان جغرافياً وديمغرافياً، إقتصادياً، تنموياً وأمنياً، هذا فضلاً عن أن الدولة اللبنانية قد استشعرت خطراً من هذه المسألة وتداعياتها على واقع المجتمع اللبناني، إزاء ما يُخطط له في الأروقة الدولية لإبقائهم حيث يتواجدون في بلاد اللجوء من خلال ما كان قد سمعه وزير الخارجية في المحافل الدولية وما كان يُهمس به سراً وعلناً بهذا الخصوص ...

 

فما كان يُقال في السياسية وما كان يُعلن عنه من مواقف على هذا الصعيد سواء على المستوى الداخلي أو في الأروقة الدولية، إنما كان يعبّر عن حالة قلق ازاء هذا الملف من جراء ما يختزنه من عوامل إنفجار سوف يقود لبنان حتماً إلى حالة اللّا إستقرار الأمني والمالي والإقتصادي ويغرقه في مستنقع المشاكل والأزمات التي لا نعرف من أين تبدأ وأين تنتهي.

 

واليوم وبعد أن أصبحت أزمة النازحين السوريين تشكّل هاجساً فعلياً للبنان، وبعد أن باتت هذه المسألة من أولى الأولويات المطروحة للبحث على الطاولة اللبنانية، يبقى السؤال الأهم عن مدى إمكانية تحقيق هذه العودة في ظل غياب شبه تام لأي تنسيق مباشر بهذا الخصوص بين الدولتين المعنيتين سوريا ولبنان ... خصوصاً وأن هناك إتجاهاً دولياً واضحاً يربط مسألة العودة بالحل الشامل داخل سوريا وذلك بغض النظر عن أي إعتبارات إنسانية أخرى؟

 

فلنكن إذن واقعيين في التعاطي مع هذه المسألة الحساسة ومقاربتها من هذا المنطلق بما يخدم مصلحة لبنان أولاً وأخيراً، ذلك أن القرار اللبناني وحده لن يكون مجدياً وفعّالاً بمواجهة المجتمع الدولي وملف بهذا الحجم الشائك بحيث سيكون قاصراً بمفرده عن تحقيق أي إستراتيجية فاعلة بهذا الخصوص فيما لو لم تفتح سوريا الدولة المعنية أولاً وأخيراً الباب أمام الحلول الممكنة ...

 

فهل تقود إذن أزمة النازحين السوريين الدولة اللبنانية إلى مقاربة هذه القضية الأكثر سخونة على طاولة البحث والمفاوضات مع الدولة السورية على قاعدة تحقيق سيادة لبنان ومصالحه الوطنية العليا بما يضمن العودة الآمنة والسريعة وذلك لتجنب الأسوأ بعد أن أزاح المجتمع الدولي القناع عن وجهه بخصوص هذه المسألة، بنوايا مبيّتة يُستشفّ منها رغبة واضحة لإبقاء النازحين حيث يتواجدون في بلاد اللجوء أو أقله ربط هذه المسألة بالتسوية الشاملة داخل سوريا.

 

فهل سيُقدم لبنان على مثل هكذا خطوة سيادية بالتنسيق مع الدولة السورية بمواجهة المجتمع الدولي؟ أم أنه سيبقى وحيداً بمواجهة المجتمع الدولي مغرداً خارج السرب!

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