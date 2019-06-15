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بالصور ـ بلدية بيروت تزيل المخالفات والتعديات على شاطىء الرملة البيضاء

15
JUNE
2019
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قامت الورش التابعة لبلدية بيروت صباح اليوم بأمر من محافظ بيروت القاضي زياد شبيب، ومؤازرة من فوج حرس بيروت وقوى الأمن الداخلي بإزالة المخالفات من على الشاطئ الشعبي في الرملة البيضاء، حيث كانت قد أقيمت إنشاءات مخالفة للقانون وغير مرخصة على أرض الشاطئ، مطعم و مطبخ و مقهى و فرن للمعجنات واستراحة لتأجير النراجيل وأكواخ وتخشيبات وميني ماركت وبيوت لتربية الدواجن (دجاج ، حمام) وبيوت للقطط اضافة الى عدد من الكلاب التي تعتدي على رواد الشاطئ، كما تم مؤخراً إنشاء صالة مخصصة للحفلات وأعياد ميلاد والمناسبات الخاصة مدفوعة الأجر وبناءً على حجز مسبق، مع وجود أكثر من ثلاث حاويات من الحجم الكبير تحتوي على أغراض مخصصة للتلف.

وبعد انتهاء إزالة كل تلك المخالفات، ستستكمل عملية تنظيف رمول الشاطئ الشعبي المجاني ليكون مقصداً مميزاً ونظيفاً لأهل بيروت وسكانها وخالياً من أية عوائق ومخالفات .

علماً أنه كانت الدوائر المختصة في البلدية تقوم بالكشف على تلك المخالفات تباعاً وقد تم توجيه الإنذارات للمخالفين.

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