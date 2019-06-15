"تجمّع موارنة من اجل لبنان" هنأ المطران بولس عبد الساتر على انتخابه: خير خلف مستحق لخير سلف

واعتبر التجمّع ان الكنيسة المارونية تثبت مرة جديدة انها في صلب التحديات الوطنية والاقتصادية والاجتماعية، وان سينودوس الكنيسة وبتطرقه لهذه التحديات، يرسم خريطة طريق كنسية ووطنية للمعالجة على الاسس السليمة.

ودعا التجمّع ابناء الكنيسة المارونية الى تلقف المقررات والاسهام في تنفيذها، ليستمروا دائما في لعب دورهم التاريخي كموازنة من اجل لبنان والشرق.