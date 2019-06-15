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"تجمّع موارنة من اجل لبنان" هنأ المطران بولس عبد الساتر على انتخابه: خير خلف مستحق لخير سلف

15
JUNE
2019
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هنأ "تجمّع موارنة من اجل لبنان" في بيان المطران بولس عبد الساتر على انتخابه على ابرشية بيروت المارونية، معتبراً انه "خير خلف مستحق لخير سلف المطران بولس مطر "، كما هنأ على انتخاب الأب انطوان عوكر مطرانا معاونا ونائبا بطريركيا خلفا للمطران بولس عبدالساتر، وانتخاب المونسينيور بيتر كرم مطرانا معاونا ونائبا بطريركيا خلفا للمطران يوحنا رفيق الورشا، وتعيين المطران يوحنا رفيق الورشا معتمدا بطريركيا لدى الكرسي الرسولي ورئيسا للمعهد الحبري في روما خلفا للمطران فرانسوا عيد.
 
واعتبر التجمّع ان الكنيسة المارونية تثبت مرة جديدة انها في صلب التحديات الوطنية والاقتصادية والاجتماعية، وان سينودوس الكنيسة وبتطرقه لهذه التحديات، يرسم خريطة طريق كنسية ووطنية للمعالجة على الاسس السليمة.
 
ودعا التجمّع ابناء الكنيسة المارونية الى تلقف المقررات والاسهام في تنفيذها، ليستمروا دائما في لعب دورهم التاريخي كموازنة من اجل لبنان والشرق.
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