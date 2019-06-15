كنعان: المساهمات الدولية لا تغطي ٥٠٪؜ من كلفة النزوح وصندوق البلديات رهن لسوكلين ومتعهدي النفايات لولد الولد

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اكد امين سر "تكتل لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان ان " صندوق البلديات تمّ رهنه لولد الولد لسوكلين ومتعهدي النفايات حيث تجاوز مجموع كلفة المجزرة البيئية التي نعاني منها ٤ مليار دولار !".

واعتبر كنعان خلال مؤتمر البلديات الثالث الذي نظمه التيار الوطني الحر في الفوروم دي بيروت تحت عنوان "وطنكم بحاجة لعودتكم أزمة النزوح ودور البلديات في حلها" ان "النزوح السوري كلّف لبنان حتى الآن ٢٠ مليار دولار ونقص في حاجات البلديات وصل حسب البنك الدولي ل ٣٥٠ مليون دولار حتى ٢٠١٥ فقط!".

واشار كنعان الى ان "المساهمات الدولية لا تغطّي ٥٠٪ من كلفة النزوح السوري على الاقتصاد اللبناني والموازنة والبنية التحتية والأمن وحاجات السلطات المحلية!".

واكد كنعان ان "تعاون البلديات مع السلطات المركزية ضروري في ملف النزوح السوري وهو لا يتعارض اطلاقاً مع شخصيتها المعنوية المستقلة كسلطة منتخبة ومستقلّة وقد وردت نصوص ملزمة في قانون الموازنة تنظّم هذه المهام".