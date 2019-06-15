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بولس عبد الساتر رئيسا لاساقفة بيروت وهذه نبذة عن حياته

15
JUNE
2019
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أعلن  البيان الختامي لسينودوس الاساقفة الموارنة عن انتخاب المطران بولس عبد الساتر رئيساً لاساقفة ابرشية بيروت خلفاً للمطران بولس مطر.


نبذة عن حياته

ولد المطران المنتخب بولس عبد الساتر في عين الرمانة - بيروت بتاريخ 20 أيلول 1962. تلقى دروسه الثانوية في معهد الفرير - مون لاسال (عين سعادة) والفلسفية واللاهوتية في كلية اللاهوت الحبرية، بجامعة الروح القدس - الكسليك، وحاز على اجازة في اللاهوت. أكمل دراساته العليّا في الولايات المتحدة الأمريكية في جامعة بوسطن للآباء اليسوعيين حيث نال شهادة ماجستير في التربية وشهادة ماجستير في اللاهوت الأدبي. سيم كاهنًا في 29 حزيران 1987. أسند اليه المثلث الرحمات المطران خليل ابي نادر مهمة امين السرّ في سنته الكهنوتية الأولى. خدم رعية القلب الاقدس في بيروت من سنة 1992 الى 2012، وتولّى رئاسة مدرسة الحكمة في عين الرمانة من 1997 حتى 2003، وبعدها رئاسة مدرسة الحكمة الاشرفية من سنة 2003 حتى 2012. سنة 2012 عيّن قيماً عاماً للأبرشية، ومن ثمّ نائباً أسقفياً لراعي الأبرشية المطران بولس مطر في الشؤون الإدارية والماليّة، وخادماً لرعية مار يوحنا المعمدان الأشرفية حتى اليوم.

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